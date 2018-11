Dit is de supercar-hoofdstad van de wereld

Reisideeën voor de volgende zomer? Hier moet je naartoe als je auto's wil spotten.

Het blijft leuk om in het wild ineens een toffe auto tegen te komen, een paar plaatjes te schieten en die op Autojunk te gooien. In Nederland lukt dat aardig, want er rijdt een hoop leuk spul rond op ’s lands wegen. Er zijn echter veel pareltjes die je op de openbare wegen in Nederland niet zo snel zult spotten. Er staan bijvoorbeeld geen (nieuwe) Koenigseggs op gele platen, net zo min als dat er Pagani Huayra’s te vinden zijn in Nederland. En ook ons belastingklimaat zorgt ervoor dat je voor de echte pareltjes goed moet zoeken.

Ondanks dat alles is Amsterdam toch de op-17-na-beste ‘auto-stad’ ter wereld. Activity SuperStore deed een onderzoek naar waar de meeste super- of hypercars de wereld ingestuurd werden via Instagram. De locatie-tags zijn al een handig hulpmiddeltje om in real-time te zien welke auto’s er rondrijden bij je in de buurt, maar kunnen dus ook voor leuke statistieken zorgen.



Image-credit: daar waar een Aventador SV gaaf, maar niet ondenkbaar is. Gespot door @harmengerritsen.

Voor wie nu denkt: ja ja, dan moet je zeker een vliegticket kopen naar Dubai of Los Angeles, waar geld stroomt als water en de supercars op elke straathoek staan: dat valt mee. Kun je doen, maar dan kom je op respectievelijk de vijfde en derde beste spotstad van de wereld. Nee, de beste stad ter wereld ligt in Europa, je kunt er binnen twee uur heenvliegen en uit ervaring van Autoblog-huisspotters én ondergetekende zul je een Bentley en Rolls-Royce niet meer speciaal vinden na een dagje rondlopen. Waar je door een parcours van bijzondere Lamborghini’s en Ferrari’s moet lopen om drie dagen na zijn release een nieuwe Phantom te spotten. We hebben het natuurlijk over de hoofdstad van Engeland: Londen.



Image-credit: zomaar een DB10 op straat, door @harmengerritsen.

De resultaten zijn gefilterd op de 12 automerken die het meest speciaal gevonden worden: Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bentley, Bugatti, Maserati, Aston Martin, Pagani, Koenigsegg, Hennessey en W Motors. Dat geeft niet helemaal een zuiver beeld: Rolls-Royce en ‘normale’ automerken die supercars maken, zoals Mercedes-AMG en Audi, worden niet meegeteld. Maar goed, het hoeft geen verrassing te zijn dat met zo’n 6.150.000 gespotte auto’s uit het lijstje hierboven, Londen de meest populaire trekpleister is voor ons petrolheads.

Wat de lijst dan weer bijzonder maakt is de rest van de top 5. Los Angeles, New York en Dubai zijn geen grote verrassing, gezien de enorme rijkdom en de wil van inwoners om dat te laten zien. De tweede plaats is wel interessant: met slechts 200.000 spots minder is dat de hoofdstad van Rusland: Moskou. Dat terwijl er op Autojunk niet zoveel te melden valt over de autocultuur in de Russische hoofdstad.



Image-credit: popnagels op je Spyker C8 kan gewoon in Rusland. Gespot door @mark88.

Parijs, Istanbul, Monaco, Stuttgart en Toronto vullen de rest van de top 10. Let wel dat steden zoals Frankfurt erin staan omdat daar één keer per twee jaar de grootste Europese autoshow plaatsvindt. Ga nu niet massaal naar de Duitse stad om Lykans te spotten, want een deel van die Instagram-tags komt van de autoshow. Wel is Londen een goede bron voor autospots: mocht je in wat meer rust en zonder je Nederlandse collega’s willen fotograferen, dan is Moskou een goed alternatief.

Image-credit artikelfoto: back-to-back van twee ‘normale’ Londense auto’s, gespot door @spotcrewda.