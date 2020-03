Toyota Tundra krijgt een nieuwe motor. Hoezee!

Uiteindelijk kan de motor van de Toyota Tundra interessant zijn voor Nederland.

De Toyota Tundra is een beetje ‘best of the rest’ in het pick-up segment. De Amerikaanse Japanner kent een relatief kleine doch fanatieke klantenschare. Net als andere Toyota bedrijfswagens staat de Tundra bekend als bijkans onverwoestbaar.

Amerikaans

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de Tundra is aanzienlijk minder populair dan De Grote Drie. Je weet wel, de RAM 1500, Chevy Silverado en Ford F-150. Amerikanen kopen graag Amerikanen. Ook al wordt de Tundra gebouwd in de Verenigde Staten, ziet men de auto als ‘Import’.

De Toyota Tundra gaat nu al een behoorlijke tijd mee. Hoog tijd voor een opvolger. Er is nog niet veel over bekend, maar gelukkig druppelen de eerste details al naar binnen. Naar het schijnt heeft Toyota enkele patenten geregistreerd. Eentje daarvan is I-Force Max. Nee, dat heeft niet te maken met de populairste coureur uit Hasselt, maar met de nieuwe motorenserie van Toyota.

De grote bedrijfswagen zal met name een upgrade krijgen qua motor en transmissie, aldus het Amerikaanse Carbuzz. Onlangs is de 4.6 V8 al geschrapt en naar het schijnt wordt de 5.7 liter V8 niet meer geleverd in de nieuwe Tundra. Ondanks de Amerikaanse afmetingen is ook dit een van origine Japanse motor.

I-Force Max

In plaats daarvan komt Toyota met de I-Force Max, een 3.5 liter Hybride. Nu heeft Toyota (en Lexus) al heel veel hybrides met een 3.5 V6, maar het grote verschil zit ‘m in de aanwezigheid van twee turbo’s. Qua vermogen moet je ongeveer denken aan 450 pk. De aandrijflijn is overigens voornamelijk afgesteld op koppel: er staan zo’n 675 Newtonmeters paraat, waarschijnlijk uitgesmeerd over een breed toerengebied.

Nederland

Nu is de Toyota Tundra voor Nederland niet de meest relevante auto, alhoewel onze spotters ‘m geregeld tegenkomen. Er worden enkele dubbele cabines grijs geïmporteerd voor de betere strandtenthouder. De motor gaat natuurlijk ook gebruikt worden in andere Toyota’s en Lexussen. Voor Nederland zou het kunnen betekenen dat de I-Force Max gebruikt kan gaan worden in de Lexus LS (sedan) en Lexus LC (Coupé).

2022

De nieuwe Toyota Tundra staat gepland voor het najaar van 2021 en zal als een ‘2022’ model op de markt verschijnen.