Zes vijfdeurs hatchbacks die het verschil niet konden maken

Zelfs met een vijfdeurs hatchback red je het tegenwoordig niet meer.

Voor lange tijd was het HET segment in Nederland en eigenlijk wel in heel Europa: het C-segment. De compacte middenklasser was alles dat je maar kon wensen. Ruim voldoende voor de familie op vakantie, representatief genoeg voor de klanten en voldoende luxe en comfort aan boord om het elke dag uit te kunnen houden.

Maar, zoals waarde collega @machielvdd al stelde vorige week, dit segment staat onder druk. De verkoopcijfers zijn niet om over naar huis te schrijven. De verkopen zijn tanende. Met andere woorden: het Golf segment keldert in populariteit. Niet zozeer in Nederland, maar in heel Europa.

In Nederland is de belastingdruk dermate hoog, dat de een C-Segment auto alleen voor de welgestelden is onder ons. Voor hen die door gestudeerd hebben én een goede baan. Vorige week werd namelijk ook bekendgemaakt dat een instap-Astra 1.2 je gewoon 27 mille kost.

Sommige merken zagen het echter al aankomen en trokken voortijdig hun conclusies. Die hebben hun traditionele C-segment auto al uit productie genomen.

Alfa Romeo Giulietta (940)

2010 – 2020

We beginnen met de Alfa Romeo Giulietta. Simpelweg omdat we voor de verandering de alfabetische volgorde aanhouden. De geboorte van de Giulietta was al niet denderend. Aanvankelijk heette de auto Milano. Daarbij was de auto zelf ook een tikkeltje teleurstellend. De auto was minder karakteristiek dan de 147 (zijn voorganger), maar nog niet ‘normaal’ genoeg voor de Golf en Focus-rijders. Het model kwam in 2010 op de markt en wist het uit te zingen tot 2020. Een productiespanne van 10 jaar is erg lang voor een C-segment hatchback.

Zeker omdat de Giulietta bij introductie niet heel erg zijn tijd vooruit was, kwam de auto al rap wat verouderd over. Als occasion is het trouwens zeker de moeite waard, want het zijn fijne en praktische auto’s die (nu de afschrijving zijn werk heeft gedaan heeft) veel waar voor hun geld bieden. Er gingen geruchten over een nieuwe Alfa Romeo Giulietta-opvolger op een ingekort Giorgio-platform. In het kader van ‘als BMW geen achterwiel aangedreven hatchbacks bouwt doen wij het wel’. Daar is het nooit van gekomen. Eerst moeten we de nieuwe Tonale afwachten. Deze crossover is enkele jaren geleden aangekondigd en we hebben geen idee wanneer deze leverbaar is.

Citroen C4

2010 – 2018

Citroen is één van de weinige merken die nooit echt geluk heeft gehad in dit segment. De Citroen ZX was niet verkeerd, maar verkocht niet zo goed als de Peugeot 306. Ook de Xsara was niet zo’n verkoopsucces. Omdat de nieuwe Mégane meer Citroen was dan Citroen zijn auto zelf maakte, was de eerste Citroen C4 lekker vreemd en over de top. Ook dat bracht niet de gehoopte verkoopstijging.

Vervolgens dacht Citroen: dan doen we maar een saaie Hatchback. En ondanks dat dat een prima auto was, keek niemand ernaar om. Zonde. De C4 is inmiddels een soort coupe-crossover met eventueel elektrische aandrijving. Helemaal 2021 dus. Waarschijnlijk ook de meest logische keuze voor het merk dat in veel klasse excelleerde, maar het C-segment nooit onder de knie kreeg.

Lancia Delta (844)

2008 – 2014

De naam Delta is drie keer gebruikt door Lancia. De eerste generatie (‘831’) was een geweldig succes. Het was de premium vijfdeurs hatchback zoals Audi, BMW en Mercedes ‘m vandaag de dag verkopen. Heel veel gewone uitvoeringen, maar een vieriwelaangedreven topmodel als imagobooster. In de jaren ’90 volgde Lancia de Delta op met een zeer ingetogen model (de 836) dat iets te anoniem door het leven ging. Lancia kon er geen pot mee breken en haalde het model uit het gamma.

In 2008 mocht de derde generatie terugkeren, de ‘844’. Dit model was compleet anders dan de voorgaande Delta’s. Net als met de Giulietta stond de Delta op een Fiat-platform. Op zich niets mis mee, maar Lancia had de grootst mogelijke moeite om zich te onderscheiden. Een wat plastiekerig interieur en aparte styling deed het niet voor de meeste mensen. Later werd het wel ietsje beter qua interieur, maar was de beperkte vraag nog verder opgedroogd. Na 6 jaar en twee facelifts trok Lancia de stekker eruit. Er kwam geen opvolger. Uiteraard.

Mitsubishi Lancer Sportback

2007 – 2013

Het Japanse merk Mitsubishi is al langer aan het aftakelen in Europa. Op dit moment worden alleen de Space Star, Outlander en Eclipse Cross verkocht. Het C-segment had Mitsubishi al langer verlaten. De laatste keer dat het merk een C-segment in de aanbieding had was de Lancer Sportback. Deze auto was niet eens zo heel verkeerd. Zeker in een sportieve uitvoering zag ‘ie er dik uit. Je kon ‘m zelfs met een 2.0 turbomotor krijgen! Wereldwijd was de sedan verreweg de populairste uitvoering. In Azië struikel je er nog steeds over.

In Europa waren ze aanzienlijk minder in trek. Zonde, want eind jaren ’70 was de Mitsubishi Colt een van de eerste C-segment hatchbacks met een moderne layout (motor dwars voorin, voorwielaandrijving). De Colt werd later een B-segment hatchback en de Lancer Sportback mocht fungeren als een soort Astra-concurrent. Dat lukte helaas niet, ondanks de Ralliart-uitvoering met 411BT-motor. Op sommige markten wordt er nog wel een Lancer Sedan geleverd. Deze wordt weliswaar de tiende generatie genoemd, maar is stiekem een ingrijpend gefacelifte negende generatie.

Nissan Pulsar

2014 – 2018

Als er één merk aan zag komen dat de vijfdeurs hatchback een uitstervend soort was, dan was het Nissan wel. Dat kwam ook omdat de Almera een slaapverwekkende auto was. Ze reden puik, waren vaak voorzien van airco (toen nog niet gemeengoed) en technisch zaten ze goed in elkaar. Maar er was genoeg saais te krijgen in Europa en de Almera sprong er niet echt uit. De tweede generatie was al wat spannender, maar het mocht niet meer baten. Nissan stopte met de Almera én de Primera en verving beide voor de Qashqai. Dat was nog altijd een meesterzet.

De ruimte die de Almera werd achtergelaten, werd deels opgevangen door de Tiida op sommige markten. In 2014 kwam de Nissan Pulsar terug, een C-segment hatchback op het CMP-platform van Renault Nissan. Een keurige vijfdeurs hatchback die met de 1.6 DIG-T motor (190 pk) verrassend leuk is. Het was verder een vrij gemiddelde auto die nergens in uitblonk. Wellicht is het nu als occasion een geweldige auto, maar ook op de tweedehandsmarkt zal iedereen kijken naar Qashqai’s. De Nissan Pulsar wordt sinds 2018 niet meer geleverd in Europa. Speciaal voor de Chinese markt wordt de auto nog wel onder de naam ‘Tiida’ verkocht.

Volvo V40

2012 – 2020

Deze is eigenlijk wel vreemd. Want de Volvo V40 was een zeer populaire auto. Niet alleen in Nederland zag je ze op elke straathoek, overal in Europa waren ze niet aan te slepen. Maar Volvo heeft best veel vreemde beslissingen gemaakt de afgelopen 10 jaar. Denk aan het afdanken van motoren meer vijf- of cilinders. Of het cancelen van diesels. Of het introduceren van snelheidsbegrenzers. Tot nu blijkt Volvo een vooruitziende blik te hebben en is het (relatief kleine) merk goed voorbereid op de toekomst.

Volvo heet de V40 op laten volgen door de XC40, een crossover die niet zozeer veel meer geld kost om te ontwikkelen en te bouwen, maar wel veel meer geld opbrengt wegens hogere marges. Heel erg slim, Volvo. Toch missen we de V40 wel. Als je nu een premium vijfdeurs hatchback zoekt, kom je uit bij de usual suspects van BMW, Audi en Mercedes. Die drie merken lijken meer immuun voor dit soort veranderingen in de markt. De Volvo V40 had het waarschijnlijk nu ook goed gedaan, maar men vond het de moeite niet waard bij Geely (het moederbedrijf van Volvo).