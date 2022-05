4-jarige onderneemt joyride in Utrecht

Het 4-jarige manneke is er vroeg bij met zijn joyride. Nu al achter het stuur kruipen!

Wat groeien ze snel op. Zitten ze het ene moment nog in de luiers. Het andere moment rijden ze weg. Het ging allemaal wel heel erg snel met een 4-jarige ventje, die een joyride ondernam in de Utrechtse wijk Overvecht.

Het kind wist op eigen kracht in de auto van zijn moeder te klimmen, de auto te starten en het voertuig in beweging te krijgen. Ver kwam de jongen niet. Enkele meters verderop botste de auto op twee geparkeerde voertuigen. Op Instagram omschrijft de politie van Utrecht het bizarre verhaal.

De 4-jarige kwam er na de korte joyride zonder kleerscheuren vanaf. Het was niet eens zijn ouder die als eerste ter plaatse was. De jongen had de auto verlaten en een omstanders trof hem aan.

De politie werd ingeschakeld en het kind ging mee naar het bureau. Daar kreeg de jongen een troostbeertje en warme chocolademelk. Later kreeg de politie de melding van een verlaten voertuig die op twee geparkeerde auto’s was gebotst. Dat bleek dus door toedoen van het kind. Aan de hand van het kenteken werd de moeder als eigenaar achterhaald.