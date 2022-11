Audi Q8 e-tron, facelift en meer range

Het belangrijkste nieuws zit gelukkig niet alleen in de naam. De Audi Q8 e-tron is een facelift, maar met grote technische aanpassingen.

Toen Audi in 2018 de e-tron aan ons voorstelde was dit een big deal. Niet alleen in Nederland, waar we destijds nog erg fiscale vriendelijke regels hadden voor elektrische auto’s. Ook wereldwijd wist de Audi e-tron impact te maken en zijn er meer dan 150.000 stuks verkocht. In Nederland rijden meer dan 10.000 exemplaren, wat gezien het prijskaartje absoluut een prestatie is.

Exterieur aanpassingen Audi Q8 e-tron

Zoals het vaak gaat bij facelifts, is de Audi Q8 e-tron niet heel erg op de schop gegaan. Voor velen zal het omdopen van e-tron naar Q8 e-tron en de bijbehorende badges de belangrijkste hint zijn dat dit de nieuwe is.

Hoewel…. de voorzijde is wel goed aangepakt. De singleframe grille met gaas wordt tegenwoordig in kleur uitgevoerd. Philips Hue liefhebbers kunnen ook hun lol op, want boven in de singleframe grille zit een LED-strip verwerkt. Alle velgen in de maten tussen 19 en 22 inch zijn ook nieuw.

Nieuwe Audi huisstijl

Een andere belangrijke noviteit is dat dit de eerste Audi is met de nieuwe huisstijl. Geheel volgens de trend wordt het logo (de Audi ringen) plat gemaakt. Naar een chromen versie zoek je vergeeft, voortaan zijn de Audi ringen wit (of donkergrijs). Chroom is namelijk niet zo duurzaam.

Verder verdwijnt de “motor-aanduiding” en komt er een modelaanduidingen op B-stijl die met laser wordt aangebracht. Het nieuwe Audi lettertype maakt het allemaal af.

Grotere accu’s en een betere range

De managementsamenvatting is dat alle versies 30-40% meer range krijgen en sneller worden. Dankzij een geoptimaliseerde chemie van de cellen en nieuwe batterij management software kon de energiedichtheid met 20% worden vergroot. Anders gezegd: de kleine accu verdwijnt en de grote accu wordt nog groter.

De Q8 e-tron 50 (Sportback) krijgt een accu die op 396v werkt, netto 89 kWh (bruto 95 kWh) groot en waarmee je 491 km (505 km) ver komt in de WLTP cyclus. Qua power is er ook niets te klagen, met 340 pk/ 664Nm haal je in 6.0s de 100 en een topsnelheid van 200 km/u.

De Audi Q8 e-tron 55 (Sportback) heeft iets meer vermogen 408 pk/664Nm. Daarmee is de sprint naar de 100 in 5.6s gepiept, terwijl de topsnelheid 200km/u blijft. Het accupakket is 104 kWh netto / 114 kWh bruto groot, voldoende voor een WLTP range van 582 of 600 km voor de Sportback.

De e-tron S mag voortaan door het leven als de Audi SQ8 e-tron (Sportback) en gebruikt hetzelfde 104 kWh grote accupakket als de 55. Het grote verschil is dat er drie motoren aan boord zijn die gecombineerd 504 pk en een gezonde 973Nm leveren. De sprint naar de 100 duurt 4.5s en op de autobahn mag je 210km/u. De SQ8 e-tron haalt 494 km en de SQ8 e-tron Sportback 513 km aan WLTP range.

Sneller en handiger laden

De Q8 e-tron 50 haalt maximaal 150 kW aan de snellader, de andere versies 170 kW. Nog belangrijker is wellicht dat tussen 0 en 75% accuvulling de laadcurve (ruim) boven de 100 kW blijft.

Handig is de optionele laadpoort rechts, dan kan je aan beide kanten inprikken. Ook optioneel is de 22 kW AC lader, die vooral bij publieke laadpalen van pas kan komen.

Betere aerodynamica Audi Q8 e-tron

Mocht je om de range geven, dan is de Sportback de betere keuze. De Audi Q8 e-tron Sportback heeft namelijk een cW waarde van 0,24, terwijl die van de reguliere versie 0,24 bedraagt.

De betere stroomlijn van de Audi Q8 e-tron (facelift) komt onder meer door een gladdere onderzijde met wielspoilers en toepassing van aircurtains. De SQ8 krijgt die overigens niet, want de kleinere range van die variant verklaart.

In het interieur zijn wat nieuwe materialen te vinden, maar dat zal alleen een kenner spotten.

Prijzen en bestellen

Deze maand (november 2022) kan er al besteld worden en dan gaan de eerste exemplaren in februari 2023 naar klanten. Het grote voordeel in bijtelling is lang verdwenen, dus in dit geval minder erg dat de “deadline” van 31 december niet wordt gehaald. De Duitse prijs is 74.400 euro, de Nederlandse prijs zit nog in de pen.