Gestolen Audi S4 van AB-lezer is teruggevonden!

Great news.

Hoeveel hoop kun je nog hebben als je geliefde bolide is gejat door gemene pikkenboeven? Zeker nadat er weken en vervolgens maanden verstrijken zakt de moed je in de schoenen. Dat was ook het geval bij Autoblog-lezer William.

De zwarte Audi S4 Avant van de Belgische lezer werd bijna een jaar geleden gestolen in de buurt van de grens bij Overpelt. Het bleef heel lang stil, tot vorige week. Een hengelsportwinkel in Tilburg werd zondagavond 22 april opgeschrikt door bezoek van inbrekers. De winkel is niet op zondag geopend, maar er was wel personeel aanwezig. De inbrekers hadden hier vermoedelijk niet op gerekend en gingen er vandoor zonder buit.

Via getuigen wist de politie de locatie van de Audi te achterhalen. De S4 Avant stond in een garagebox. Er was geen spoor van de daders. In de box trof de politie naast de Audi, drugslab gerelateerde goederen en grondstoffen aan. Ook een vuurwapen en munitie werd in beslag genomen.

De politie heeft helaas geen foto’s vrijgegeven van de gevonden Audi. Hoewel de auto van William nu terecht is, blijft de auto eigendom van de verzekeringsmaatschappij.