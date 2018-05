Er komt toch een BMW M7?

Na vele jaren lijkt de Beierse fabrikant zich te bedenken...

Om mee te beginnen: informeel gezien is er natuurlijk al een M7. De naam is ietsje uitgebreider, namelijk M760Li (rijtest). Formeel gezien is het geen M-product. De M-Performance-tak, een afdeling binnen BMW zelf, heeft voor de M760Li een topmodel 7-Serie gekieteld. De M-Divisie heeft er niks mee te maken. En dat zijn de lui die auto’s uitrusten met de volbloed M-krachten. Het topmodel van BMW is daar nog nooit door onder handen genomen. Dat wilden ze namelijk niet.

In de echte wereld is dat ook wel begrijpelijk. Een M760Li met zijn 600 pk sterke V12, is niet de minste uit de BMW-reeks. Ook zal het qua karakter een wat dubbele auto worden: M-modellen staan altijd garant voor het zijn van vrij rauwe, krachtige auto’s. Niet de woorden die goed te combineren vallen met 7-Serie, of limousine in het algemeen. Het kan wel: Mercedes-Benz bijvoorbeeld, die heeft een rijke historie met het AMG-iseren van hun topmodel S-Klasse. Sterker nog, zo begon AMG.

Persoonlijk vind ik een S63 of S65 AMG wel een beetje too much. Om een zekere Britse presentator te citeren: een AMG neemt geen bochten, hij valt ze aan. Dat past beter bij een kleinere en lichtere C63 of E63 dan bij een grote limousine. Daarvoor moet je gewoon een relatief kleine motor hebben die je in weelde en luxe over de Autobahn laten zweven.

We dwalen af. Eerder werd al genoemd dat BMW het met mij en de zekere Brit eens was dat een M7 niks voor BMW is. Totdat BMW de naam liet registreren.

Het lijkt er dus op dat de ultieme BMW 7-Serie onder handen genomen gaat worden door de echte M-Divisie. Volgens BMWBlog was de hoofdreden dat het gewicht van de 7-Serie nooit ideaal was voor een echt M-product. Goed punt, ware het niet dat BMW nu ook een X5 en X6 M in de prijslijsten heeft staan. Ook de aankomende M8 gaat geen lichtgewicht worden. Daarom is er nu geen reden meer om een M7 niet te maken.

Overigens is de kans groot dat het niet een verder uitgebouwde M760Li wordt. De kans is groter dat de V8 uit de nieuwe M5 en de M8 wordt gebruikt om de nieuwe M7 te voorzien. Ook al is het gek dat het een argument is: met een V8 wordt de auto lichter dan met een V12. En je kunt vinden van de S63 AMG wat je wilt, maar Mercedes bewijst keer op keer dat er markt is voor dergelijke auto’s.