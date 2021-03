Gestolen Audi S7 door politie in beslag genomen - Autoblog.nl

De gestolen Audi S7 stond geparkeerd aan de Vogelplein in Gouda.

Afgelopen nacht zullen de bewoners aan de Vogelplein ongetwijfeld wat gemerkt hebben. Een berger die ’s nachts een auto afvoert is niet een heel stille operatie. Toch gebeurde dit in de nacht van zondag op maandag in Gouda in opdracht van de politie.

Er stond namelijk een gestolen Audi S7 geparkeerd in deze straat. Het kenteken op de auto correspondeert met het uiterlijk van het voertuig, maar staat niet omschreven als gestolen. Vermoedelijk gaat het hier om gestolen kentekenplaten. De politie laat immers een auto niet zomaar midden in de nacht wegslepen.

Het afslepen gebeurde omstreeks 03:45. De berger heeft de gestolen Audi S7 Sportback meegenomen naar een politielocatie in de buurt. Daar zal verder onderzoek gedaan worden naar het voertuig. Het is onduidelijk of de politie per toeval op de S7 stuitte, of dat agenten een tip hebben gehad.

Ondanks het zakelijke voorkomen, heeft zo’n Audi S7 toch een puike 450 pk onder de kap. Die kracht is afkomstig van een 4.0 TFSI V8. Het kanon sprint in 4,7 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De kofferbak is niet groot genoeg om pinautomaten in te verbergen.