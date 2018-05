Ford Kuga (2013 – heden) – occasion video & aankoopadvies

Vandaag behandelen we de tweede generatie van de Ford Kuga.

De Ford Kuga is een compacte SUV en wordt sinds 2008 geproduceerd, in de Ford-fabriek te Saarlouis (Duitsland). Het model is gebaseerd op het C1-platform, dat ook gebruikt wordt bij de Ford Focus en Ford C-Max. De tweede generatie Kuga kwam in 2012 op de markt, die auto is bijna identiek aan de Amerikaanse Ford Escape.

Aanbod op AutoTrack

Er zijn dus twee generaties Kuga en daarvan staan er een kleine 500 stuks te koop op AutoTrack. Het merendeel is van de latere, tweede generatie die we in dit aankoopadvies behandelen. Prijzen beginnen net onder de 20 mille en het grootste deel van het aanbod betreft benzinemotoren.

Alternatieven

BMW X1

Kia Sportage

Volkswagen Tiguan

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Bij de 1.6 ecoboost kunnen nylon afdichtingen van de injectoren defect raken, zeker als ze een keer zijn gedemonteerd. Er klinken dan zware knallen tijdens het gas geven.

Trillingen die door de hele auto trekken kunnen een hardnekkig probleem zijn. Ze treden soms op in de tweede versnelling, maar het kan ook tussen 80 en 100 km/u de kop opsteken. Oorzaken en oplossingen zijn te vinden in rem- en brandstofleiding onder de auto en/ of ophanging motorblok.

Bij de diesels kan er kortsluiting ontstaan in één van de gloeistiften voor de koude start. De zekering springt dan. Vervanging daarvan en losmaken aansluiting gloeistift is een tijdelijke oplossing. Een diesel start namelijk wat moeizamer met maar drie gloeistiften.

Carrosserie en interieur

Let op eventuele speling van de stoelen tijdens remmen en gasgeven.

Een probleem wat ook bij andere auto’s wel eens voorkomt is de afwatering van de airco. Een vochtige voetenruimte voorin kan duiden op een geblokkeerde airco afwatering.

Onderstel

Het rijcomfort kan lijden onder montage grote velgen, dus let daar op tijdens een proefrit. Velgen van 18” en 19” staan schitterend, maar niet iedereen is gecharmeerd van het stuggere weggedrag.

Elektronica

In de beginjaren waren er wel eens klachten over snel leeglopende accu’s. Het probleem was waarschijnlijk een hyperactieve bluetooth module die ook bij contact uit nog op zoek was naar telefoons.

Het Sync infotaiment systeem wil ook nog wel eens vastlopen en het is wellicht ook niet het meest mooie systeem op de markt.

Indien aanwezig, controleer de werking van de elektrische achterklep. Sporadisch geven die problemen.

Bekijk hier het aanbod van de Ford Kuga op AutoTrack.