Jeep Magneto Concept is nieuw en volledig elektrisch - Autoblog.nl

Het is natuurlijk leuk offroaden met zo’n Jeep, maar met de Magneto Concept moet je ook de actieradius in de gaten houden!

Een tankstation is vaak wel te vinden, maar met een laadpaal is dat toch wat lastiger. Zeker als je bent gaan offroaden in gebieden wat verder van de bewoonde wereld. De Jeep Magneto Concept is dan ook, zoals de naam verklapt, een prototype.

De auto is onderdeel van een reeks concepts. Binnenkort organiseert Jeep de Easter Safari in Moab, Utah. Voor deze trip nemen meerdere Jeep concepts deel aan de rit, waarvan deze Magneto Concept toch wel het meest bijzondere is. En dat heeft alles te maken met de aandrijflijn.

Er zit een elektromotor in de Jeep met een vermogen van 213 kW. Aan de motor is nog altijd een versnellingsbak gekoppeld van zes verzetten. Dit is gedaan omdat het aan/uit karakter van een typische elektrische auto niet heel lekker werkt op moeilijk begaanbare gebieden. Een versnellingsbak helpt om gedoseerd te kunnen offroaden. Wat wel indrukwekkend is, is dat het model geen enkele concessies heeft hoeven te doen in vergelijking met een gewone Jeep. Modder, water, deze auto is nog altijd nergens bang voor. Het aanwezige accupakket is 70 kWh groot. We hadden het al even over de actieradius, maar Jeep niet. Het is niet opgegeven wat het bereik is van de elektrische auto. Wellicht valt dat zo tegen dat ze het niet durven te zeggen..

De andere Jeeps die meedoen aan de rit zijn de Jeepster Beach (restomod) en de Jeep Gladiator Red Bare. Laatstgenoemde is een echte offroad reus, terwijl de restomod wat meer elegantie uitstraalt. De Jeep Easter Safari gaat volgende week van start en duurt een week.