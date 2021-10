Aantal ongevallen avondspits neemt enorm toe in NL

Het aantal ongevallen in de avondspits neemt drastische sprongen.

Het was vorig jaar best relaxed op de Nederlandse autosnelwegen. Ineens reed iedereen een stuk rustiger. Vanwege een rapportje waar Henk Bleeker zich iets te rijk rekende, moeten we nu met zijn allen 100 km/u rijden zodat er gebouwd kan worden in Nederland. Echt waar.

Maar de overheid heeft ‘mazzel’ gehad dat de lockdown (vanwege het coronavirus) ongeveer tegelijkertijd kwam. Daardoor viel het in eerste instantie niet zo heel erg op. De meeste mensen gingen ineens thuis werken, daar waar mogelijk.

Thuis werken

Maar dit jaar gingen de meeste mensen geleidelijk weer aan het werk. In sommige gevallen is thuiswerken goed mogelijk, maar je loopt vaak toch tegen een hoop hordes aan, is een veelgehoorde consensus.

Maar de laatste paar weken zijn ook de laatste thuiswerkers overstag gegaan, zo lijkt het. Want het wordt telkens drukker en drukker op de wegen. Waarschijnlijk zal je het zelf ook wel gemerkt hebben. De files worden langer en langer. Het slechte weer speelt natuurlijk ook mee. Als het sneller donker is én het regent flink, gaat het altijd eerder fout dan op een zonnige zomermiddag.

Ongevallen avondspits

Volgens de cijfers van Stichting Incident Management Nederland is het aantal ongelukken de afgelopen flink gestegen. Ten opzichte van het jaar ervoor zijn er in de middaguren (tussen 4 en 6) maar liefst 20% meer ongevallen. Per uur worden er nu namelijk 8 ongevallen gemeld in Nederland.

Niet alleen in de avondspits nam het aantal ongevallen toe. Ook in de ochtendspits is er een duidelijke stijging te bemerken. Wel is er een groot verschil met de toename in de avondspits. De avondspits is nu erger qua ongevallen pre-Covid. Dit terwijl de toename in de ochtendspits nog altijd onder het niveau is van voor de corona-crisis en bijbehorende lockdowns.

Via: BNR.