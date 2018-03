Gestrande vrouw blijft nodeloos 10 dagen in auto zitten

Man man man...

Een vrouw in Californië heeft iets uitgevreten waar je spontaan de hand van naar het gezicht beweegt. De 54-jarige Sheryl Donovan nam een verkeerde afslag toen Californië onlangs geteisterd werd door zeldzame sneeuw. Tot overmaat van ramp, kwam ze zonder benzine te staan. De telefoon gaf aan dat ze geen bereik had…

Tsja, wat doe je in zo’n situatie? Afhankelijk van de omstandigheden zouden de meesten waarschijnlijk toch de auto verlaten op zoek gaan naar hulp. Maar Sheryl besloot een andere weg te bewandelen. Gelukkig had ze in de auto een flesje water liggen en wat extra kleren. Uiteindelijk bleek dat genoeg voor Sheryl om tien dagen op te overleven, mede doordat ze ook wat sneeuw heeft gegeten.

Na de tien dagen werd de situatie eindelijk nijpend genoeg voor Donovan om de stoute schoenen aan te trekken en met haar laatste krachten hulp te zoeken. Uiteindelijk bleek die niet ver weg te zijn. Slechts een mijl verwijderd van haar auto vond ze een openbare weg, waar iemand haar opmerkte en hulp bood. Het gaat inmiddels goed met de vrouw, maar ze zal zich nog weleens achter de oren krabben waarom ze niet eerder hulp is gaan zoeken…(via CBS News)