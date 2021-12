Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2021!

Pak het stemformulier er maar bij: welke auto moet volgens jou Autoblog Auto van het Jaar 2021 worden?

Bonte mix

Het jaar 2021 is letterlijk voorbij gevlogen. Autobeurzen gingen door de bekende reden ook dit jaar niet door, maar dat mocht de autopret in 2021 niet drukken. De trouwe bezoeker van Autoblog.nl heeft gemerkt dat er genoeg pareltjes zijn verschenen. 2021 bracht een bonte mix van te gekke supercars, serieus goede elektrische auto’s en modellen voort waar we het op de redactie nog altijd warm van krijgen.

Shortlist 2021

Uiteraard hebben we ook dit jaar een begeerlijke shortlist samengesteld. Die shortlist bestaat uit een select aantal kandidaten, negen in totaal. Uiteraard hebben we ook hier onze criteria op toegepast. Zo moet de levering van de betreffende auto in 2021 zijn gestart en staat er maximaal één model per merk op de lijst. En dat betekent soms lastige keuzes maken. Uiteindelijk moet een auto tot de verbeelding spreken, wat techniek betreft staan als een huis en ook rijplezier bieden.

Op basis van die criteria is een mooie lijst met titelkandidaten ontstaan. De kanshebbers voor de Autoblog Auto van het Jaar 2021 zijn – trommelgeroffel – de Porsche 911 GT3 Touring, Kia EV6, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Mercedes-Benz EQS, Ford Mustang Mach-e, BMW M3/M4 (maar ja die neus), Audi RS3 (eindelijk driften!) en Ferrari 296 GTB.

Stemmen maar!

Vijf volledig elektrische auto’s dus en vier zeer prettige auto’s met benzinepower. Stuk voor stuk hebben ze hun geheel eigen kwaliteiten en blinken ze uit in hun eigen segment. Het is aan jullie om te bepalen wie de Autoblog Auto van het Jaar 2021 wordt! Het lot ligt in jullie handen, dus stemmen maar!

Eerdere winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing waren de Volvo XC90 (2015), Alfa Romeo Giulia (2016), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alpine A110 (2018) en Porsche Taycan (2019). In 2020 was de Polestar 2 de publiekslieveling van Autoblog.nl-lezers. Weet er in 2021 opnieuw een elektrische auto te winnen?

Overigens was er in 2013 al een elektrische Autoblog van het jaar. Namelijk de Tesla Model S en inderdaad zolang gaat dat ding al weer mee!

Let op: stemmen kan alleen via de site.

Autoblog Auto van het Jaar 2021? Stem nu! Kies een van de kandidaten hieronder * Kia EV6 Ferrari 296 GTB BMW M3/M4 Hyundai Ioniq 5 Ford Mustang Mach-e Tesla Model Y Mercedes-Benz EQS Audi RS3 Porsche 911 GT3 Touring

Handig om te weten: stemmen kan van vrijdag 10 december tot vrijdag 24 december! De winnaar maken we bekend op vrijdag 31 december in de uitzending van de Nationale Autoshow op BNR.