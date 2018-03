Renault Mégane RS (2010-2017) – occasion video & aankoopadvies

Als je bij dit type Megane alleen denkt aan die schraapdiesel met 14% bijtelling, dan mis je één van de beste hothatches die ooit gebouwd is.

Kijk eens wat video’s van de Nurburgring of bezoek de groene hel, je ziet de Mégane RS daar volop rijden. Dat Renault houder was van het ringrecord helpt, evenals de lekkere rijeigenschappen, aan de relatieve betaalbaarheid en degelijkheid.

Gedurende de levenscyclus waren er nog wat updates. De eerste lichting Mégane RS (Phase 1) had 250 pk, Phase 2 had er 265 en bij Phase 3 was er de keuze uit 265 of 275 pk. Motorisch waren er geen verschillen, alleen werd met andere software de turbodruk verhoogd.

Aanbod

Tussen het oerwoud aan Méganes op AutoTrack staan zo’n twintigtal Mégane RS-en. Van de eerste generatie staan er niet meer dan een handjevol te koop, dus het merendeel is van deze tweede generatie Mégane RS. Prijzen variëren tussen de 16 en 25 mille en dat zijn alleen maar handgeschakelde coupés. In een andere vorm is de Mégane RS nooit geleverd, want uiteraard spijtig is voor de familieman die van sturen houdt.

Een must-have optie is uiteraard het Cup-pakket, dat bestaat uit een 10mm verlaagd onderstel, rode remklauwen met gegroefde schijven en een mechanisch sperdifferentieel. Als je op AutoTrack door advertenties aan het scrollen bent, kun je aan de rode remklauwen zien of het een exemplaar met Cup-pakket betreft. Uiteraard zijn de klauwen makkelijk in een andere kleur te spuiten, maar dit is wel een aardige indicatie voor bij je zoektocht.

Alternatieven

Peugeot 308 GTI

Volkswagen Golf GTI

Seat Leon Cupra

Aandachtspunten

Enkele karaktertrekken, aandachtspunten waar je je dus niet direct zorgen over hoeft te maken:

Door emissie-eisen loopt de motor de eerste 10-20 seconde erg beroerd, om de katalysator zo snel mogelijk op te warmen. Als je dus meteen na het starten begint te rijden, kan de auto een beetje bokkig aanvoelen, vooral bij een lage buitentemperatuur.

De versnellingsbak maakt nogal harde geluiden bij het schakelen, voornamelijk te horen als je met het raam open rijdt.

Als je maximaal instuurt tijdens het manoeuvreren ‘krabbelt’ de auto nogal. Dit komt door de geometrie van de voorwielophanging, een effect dat versterkt kan worden door een lage buitentemperatuur, sportieve banden en een ondergrond met bijvoorbeeld klinkers.

Aandrijflijn

De distributieriem moet om de 120.000 km óf 6 jaar vervangen worden, bij een exemplaar uit de eerste bouwjaren moet dit dus inmiddels gebeurd zijn.

Mocht de auto inhouden vanaf zo’n 4500-5000 toeren, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn:

Mocht je met minder dan volgas alsnog hoger in de toeren kunnen komen: de bougies moeten vervangen worden. De voorkeur hebben hier de originele bougies, waarbij het uiteraard van belang is om voor het monteren de elektrode-afstand te controleren.



Mocht de watertemperatuur op het dashboard na 10-15 km rijden nog niet rond het derde streepje staan: de thermostaat moet vervangen worden. Er zit een ‘koude begrenzer’ op, die ervoor zorgt dat je met een koude motor niet vol in de toeren kunt trappen.

De bout waarmee de versnellingsbaksteun vast zit is wat onderbemeten. Misbruik in de vorm van kerbstones meepakken op het circuit of veel wielspin kan resulteren in een afgebroken bout. Vanaf de R.S. 275 is een stevigere versie van de steun gemonteerd, die ook op de eerdere modellen past.

De versnellingsbak moet soepel gaan in alle versnellingen. Een 5 en 6 die lastig gaan onder vollast is een slecht teken, maar dit is uiteraard wat lastig te testen bij een proefrit.

Onderstel

De voorwielophanging is voorzien van Renault’s PerfoHub, wat er kort samengevat op neerkomt dat de naaf om de veerpoot heen draait, in plaats van dat de veerpoot bovenaan bij de carrosserie het draaipunt vormt. Hierdoor ligt het draaipunt dichter bij het midden van het wiel, wat zorgt voor betere stuureigenschappen en minder invloed van aandrijfkrachten in de besturing. Hierdoor is de voorwielophanging wel wat gecompliceerder, wat ook meer slijtageonderdelen met zich meebrengt. Versleten onderdelen herken je aan een wat vaag stuurgevoel rond de middenstand en aan bijgeluiden als je het stuur draait terwijl de auto stilstaat. Mogelijke oorzaken van een minder strak stuurgevoel:

Het lager waar de veerpoot in draait slijt. De Renault-dealer zal hiervoor de complete fusee willen vervangen, specialisten kunnen ook alleen het losse lager vervangen, wat uiteraard nogal scheelt in de kosten.



Er zitten extra koppelstangetjes aan de fusee, zoals je die normaal bij een stabilisatorstang ziet. Deze kunnen door slijtage speling krijgen op de uiteinden, maar zijn niet duur om te vervangen.

Controleer, zoals bij iedere sportieve auto, wat voor banden eronder zitten. De montage van goedkope banden kan een indicatie zijn van het onderhoudsbudget van de vorige eigenaar, nog even los van de nadelige gevolgen voor de rij-eigenschappen.

Carrosserie en interieur

De bekleding van de optionele Recaro-stoelen is erg gevoelig voor slijtage, auto’s met slijtplekken na minder dan 20.000 km zijn zeker geen uitzondering. Dit geldt voor zowel de stoffen als leren bekleding. Mocht de auto nog over fabrieksgarantie beschikken, zorg dan dat het geclaimd wordt als loszittende stiksels, anders geeft Renault nul op het rekest.

Een leuke optie om te hebben is de R.S. Sportmonitor, waarmee je onder andere rondetijden kunt meten, de olietemperatuur kunt zien en de gevoeligheid van het gaspedaal kunt aanpassen. Bij de modellen vanaf 2014 zit dit verwerkt in het R-Link navigatiesysteem, bij de vroege modellen moest je kiezen uit navigatie of Sportmonitor. Activeren doe je daar door een soort ‘secret handshake’, waarvoor je beide knoppen bovenop de radiostengel achter het stuur tegelijk moet indrukken.

Vocht onderin de kofferbak komt binnen via de randen van de kunststof bodem of via het derde remlicht.

Gezien het soort auto: loop de koets even na of er ooit schade is geweest.

Elektronica

Mochten de elektrische ramen er geen zin meer in hebben, dan komt dit waarschijnlijk door een niet meer goed werkende raammotor. Door condensatie van vocht in de deuren willen deze nog wel eens overlijden.

De Sport-stand activeer je door de ESP-knop bij je linker knie in te drukken, verstopt achter het stuur. Bij de latere modellen staat hier “R.S.” op in plaats van het icoontje met een slippende auto. Bij de 265 is dit overigens de enige manier om over 265 pk te beschikken, in de normale stand heeft deze 250 pk.

Tuning

Een populair thema bij sportieve auto’s, en de motoren van de Mégane III R.S. kunnen er goed tegen. Een paar zaken om rekening mee te houden:

Zoals altijd, onderzoek waar de tuning gedaan is, en kijk op internet of deze tuner een beetje een goede reputatie heeft.

Het vervangen van de downpipe voor een exemplaar met sportkatalysator of eentje zónder katalysator is een populaire modificatie. Hou er echter rekening mee dat het terugplaatsen van de originele downpipe een flinke klus is, waarbij onder andere de fusee en de aandrijfas aan de rechter kant verwijderd moeten worden. Reken op een volle dag aan arbeid!

