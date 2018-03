Frénésie: Renault wil motoren bevriezen tot 2021

Logisch, want ze hebben momenteel de sterk...Wait...What!?!

De kansen van Max Verstappen om de jongste F1 wereldkampioen ooit te worden hebben vandaag gevoelsmatig weer een knauw gekregen. Momenteel is Sebastian Vettel nog altijd de man die dit record in handen heeft. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen oud toen hij zijn eerste titel pakte in 2010. Max wordt in september 21, dus hij heeft nog tot en met 2021 om het kunstje te flikken.

Nu de Honda-motor toch weer niet zo goed blijkt te zijn dan gehoopt, zou het helpen voor Max als Renault eindelijk eens wat extra pk’s uit die motor peurt. Max staat nog tot en met 2020 onder contract bij Red Bull Racing, dat al jaren klaagt over het gebrek aan Franse pk’s, maar behalve Honda op korte termijn geen reële andere opties lijkt te hebben qua motor.

Hoewel Renault Sport chef Cyril Abiteboul in het verleden nog positieve uitspraken deed over de ontwikkeling van de Renault-motor, wordt daar vandaag koud water op gegooid. Sterker nog: die gekke Fransoos stelt voor dat de motoren in 2019 en 2020 helemaal niet meer doorontwikkeld mogen worden. Jawel, Cyril lobbyt voor een nieuwe engine freeze. Ce type est fou!

De reden die Abiteboul hiervoor aangeeft is dat Renault, met het oog op de nieuwe motorenformule van 2021, anders twee motoren tegelijkertijd moet ontwikkelen. Dat zou teveel geld kosten. Tevens zouden eventuele nieuwe toetreders in de sport een voordeel hebben: zij kunnen zich immers puur focussen op het ontwikkelen van een motor voor het nieuwe reglement.

Maar, hoe dan? Het nieuwe motorenreglement borduurt (helaas) namelijk voort op het huidige. De geblazen V6 met kneuzengeluid blijft, alleen de ingewikkelde elektronische goodies eromheen worden flink vereenvoudigd. De MGU-H verdwijnt van het toneel. Maar is dat nou zo’n grote verandering? Het is niet alsof de atmosferische V-veels terugkeren. Enfin, volgens Cyril zijn de nieuwe motoren dus echt heel wat anders.

Maar is dat wel het echte verhaal? Vanuit het kamp Red Bull hebben ze namelijk al gereageerd op het voorstel. Je zou verwachten dat dat met de nodige hoon en boze woorden is gebeurd, maar niets is minder waar. Helmut Marko ziet wel wat in een engine freeze. Vindt hij het dan een goed idee om nog drie seizoenen achter Mercedes aan te hobbelen? Natuurlijk niet! Hier komt de aap namelijk uit de mouw: als onderdeel van de engine freeze zou de FIA ervoor moeten zorgen dat er niet meer dan drie procent verschil zit in de hoeveelheid power die de motoren leveren. Juist ja. Het is dus gewoon het zoveelste opzetje om het voordeel van Mercedes (en in mindere mate Ferrari) af te snoepen door middel van regelgeving…