Politie neemt auto’s uit trouwstoet in beslag

Er werd gister keihard ingegrepen door de politie tijdens een trouwstoet op de A4.

In een karavaan met (gehuurde) auto’s rijden en vieren dat er getrouwd gaat worden. Prima als jij je omgeving netjes in acht neemt en een ander niet tot last bent. Helaas wil het daar nog wel eens misgaan. De politie greep dan ook in tijdens een trouwstoet gone wrong naar aanleiding van uitgehaalde capriolen op de A4.

Politie grijpt in bij trouwstoet

Een politieagent in burger zat in zijn auto op de A4 toen hij een groepje auto’s in de smiezen kreeg op de snelweg. Het bleek om een trouwstoet te gaan. De stoet bestond uit 10 auto’s. De auto’s haalden andere weggebruikers in door over de doorgetrokken streep te rijden en de vluchtstrook werd als privé rijbaan gebruikt. De politieagent in burger besloot zijn collega’s in te schakelen die wel aan het werk waren.

De politie kwam ter plaatse en blokkeerde de Saturnuslaan in Bergen op Zoom waar de trouwstoet op dat moment aan het rijden was. Daarna kon de groep auto’s tot stilstand worden gebracht. Dat was gistermiddag rond een uur of 16:00.

Het stoppen verliep niet zonder slag of sloot. Er ontstond een conflict tussen de agenten en het trouwgezelschap. De muziek werd hard gezet en het gezelschap en er werden blikjes drinken leeggegoten en gegooid op straat.

De politie deelde meerdere bekeuringen uit. Ook wilden ze voertuigen in beslag nemen. In eerste instantie deed het trouwgezelschap net of ze de sleutels kwijt waren. Uiteindelijk is het de politie gelukt om drie huurauto’s met Duits kenteken in beslag te nemen.

