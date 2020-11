Getunede youngtimer sportwagen: slecht idee? - Autoblog.nl

Nee! Een getunede youngtimer sportwagen is juist heel erg briljant!

Voor veel mensen is de Porsche 911 de mest iconische sportwagen voor alledag. Daar hebben deze mensen op zich wel een punt. De 911 is aan de ene kant een raszuivere sportwagen, aan de andere kant kun je ‘m dagelijks gebruiken.

Lotus Esprit

Maar dertig jaar geleden waren er meer auto’s die aanspraak wilden maken op de titel ‘beste supercar voor elke dag’. Denk aan de Alpine A610, Honda NSX en deze Lotus Esprit. In tegenstelling tot wat je zou denken, was de Esprit niet knetterhard afgeveerd met dempers van graniet. Nee, de Esprit was juist heel erg soepel. Wel met voldoende controle en grip, maar niet dankzij een enorm straffe ophanging. Een kenmerk van een briljante sportwagen.

Getunede youngtimer sportwagen

Maar waarom zou je zo’n iconische youngtimer gaan aanpassen? In dit geval blijven de wijzigingen vrij beperkt. Normaal gesproken slaan we de auto’s in kwestie over, maar deze wilden wij jullie niet onthouden. het is officeel namelijk een getunede Lotus Esprit. De auto is aangepakt door JMS Fahrzeugteile. Deze tuners zien we wel vaker voorbij komen, met name als het Barracuda-velgen betreft.

Moderner

In dit geval zien we een rode Lotus Esprit die er waarschijnlijk moderner uitziet, dan deze daadwerkelijk is. Het basis-ontwerp is natuurlijk ijzersterk en de meeste moderniseringen werden met zorg toegepast. In dit geval gaat het om een Esprit van de vierde lichting (Esprit S4). Deze werd door Peter Stevens aangepast en kun je eenvoudig herkennen aan de strakke neus en de achterlichten die afkomstig zijn van een Toyota Corolla GT-Apex (AE86).

Kerscher CS

Wat ze voor nu hebben aangepakt bij JMS, betreft de wielenset. Het zijn originele Kerscher CS-wielen. De Y-spaak velgen zijn driedelig, gesmeed en waarschijnlijk heel erg prijzig. Voor zijn de wielen 17 inch groot (en 8 inch breed). Achter is de diameter 18″ en zijn de wielen zelfs 10 inch breed. De bandenmaat is dan ook vrij bijzonder. Voor heb je namelijk 225/25 ZR17. Aan de achterzijde ligt er 285/35 ZR18 rubber omheen.

Viercilinder

Welke versie van de Esprit het is, is niet helemaal duidelijk. De latere Esprit SE-bodykit lijkt te zijn gemonteerd, maar die heeft een andere achterbumper. Ook anders zijn de uitlaten. Aangezien dit een vroegere S4 is, ligt er in het midden geen V8, maar een viercilinder met turbo. Deze hadden een enkele uitlaatpijp (de V8 kreeg er later eentje bij aan de andere kant).

Niet meer origineel

Dus ja, dan komen bij het slotstuk van dit artikel. Wat vinden wij hier eigenlijk van, zo’n getunede youngtimer sportwagen? De auto is niet meer origineel. Integendeel. Aan de andere kant, het eindresultaat ziet er erg fraai uit en de uitstraling van de Esprit wordt niet verstoord, ons inziens. uiteraard kunnen de meningen daarover verschillen, laat je mening dan ook horen, in de comments!

Video: alle Esprits op een rijtje.