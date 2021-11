Deze oude Lotus op Marktplaats heeft bijna geen kilometers

Soms kom je pareltjes tegen op Marktplaats. Zoals deze oude Lotus Esprit. Die heeft bijna geen kilometers op de teller staan.

De Lotus Esprit mag je met recht een icoon noemen. Zeker als er een V8 inzit. De auto is zelfs zo iconisch, dat onze zeer gewaardeerde collega @willeme er een special over heeft geschreven. En je weet, als dát gebeurt, dan heb je het gemaakt als auto. Maar wat maakt deze auto zo iconisch?

Nou, om te beginnen is het een Lotus. Ontworpen door Georgetto Giugiaro, naar de denkbeelden van de even zo iconische Colin Chapman. Dat wil zeggen, licht en wendbaar, niet voorzien van te veel opsmuk en vooral in te zetten als rij-ijzer. Oorspronkelijk alleen leverbaar met viercilinders, maar later kwam er de V8 bij.

Neem daarna mee dat de Lotus Esprit schitterde in de nodige James Bondfilms en natuurlijk in Pretty Woman en ja, je hebt een auto die collectief in het geheugen is gestampt van iedere zichzelf respecterende autoliefhebber. Waarvan akte.

Deze Lotus Esprit V8 heeft bijna geen kilometers

Als er eentje te koop komt, is het vaak maar afwachten wat je krijgt. Aangezien de Lotus Esprit een Britse auto is die zijn oorsprong in de jaren 70 heeft, weet je zeker dat ze er niet betrouwbaarder op worden naarmate er meer kilometers op de teller worden gezet. Nou, dat is bij deze niet het geval.

Er staat er nu namelijk eentje te koop in Nederland die nog niet eens is ingereden, zo weinig kilometers staan er op de teller. In totaal is er slechts 5.867.000 meter mee gereden. Dat wil zeggen, 5867 kilometers. In 23 jaar, want de auto is uit 1998.

Zoals het een Britse sportwagen betaamt is dit exemplaar donkergroen en het interieur is uitgevoerd in cognackleurig leder. Alle opties die je wil zitten erop en ook de onderhoudshistorie is bekend. Al zal dat een dun boekje zijn, met zo weinig kilometers. De motor is zoals gezegd een 3.5 liter V8. Niet helemaal zoals Chapman het gewild zou hebben, maar wel vet!

Deze Lotus heeft zo weinig gereden, omdat hij het grootste deel van zijn leven in een showroom heeft gestaan als eye-catcher. En dat is het, een blikvanger eerste klas.

Wat kost deze oude Lotus Esprit V8?

Het zal je niet verbazen dat het geen goedkope auto is. Sterker, het is een heel dure auto. De verkoper vraagt er namelijk 95.000 euro voor. Maar dan heb je wel een zo goed als nieuwe Lotus Esprit V8 uit 1998.

Alleen rest dan de vraag, wat doe je ermee als je hem koopt? Als je ermee gaat rijden, ontdoe je hem van zijn USP, namelijk de lage kilometerstand. Dan is de investering van 95K een heel domme geweest. Maar hem in de garage zetten en er alleen maar naar kijken is óók zonde, daar is hij namelijk niet voor gemaakt… Kortom, een duivels dilemma.

Hou jij wel van lastige keuzes, dan kun je de advertentie hier bekijken!