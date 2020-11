Dit is de prijs van de Citroën ë-Jumper - Autoblog.nl

We weten wat de prijs van de Citroën ë-Jumper is. Met de puntjes op de ë kan het niet missen.

Het feit dat er meer en meer elektirsche auto’s bij komen, is niet zozeer een slechte zaak. Niet alleen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de petrolhead. Dankzij meer elektrische auto’s is er minder ‘ruis’.

We zullen het uiteraard even toelichten. Kijk, een V8 of V12 is een knap staaltje kunst, allemaal kleine onderdelen die samen een hoop vermogen, trekkracht, geluid en warmte produceren. Daardoor ‘leeft’ het en heb je ‘beleving’. Zie het als een duur Audemars Piguet-horloge of een Steinway-piano. Ja, een Apple Watch of Korg keyboard kan veel en veel meer, maar biedt niet de verfijning, intonatie en symbiose tussen mens en techniek.

Citroën busjes

Maar gaan we dat missen bij een 2.0 viercilinder diesel? Nope. Niet echt, dus kunnen we blij zijn dat de prijzen van de Citroën e-Jumpy bekend zijn. Want dan weten de ondernemers welke auto ze moeten kopen. De ë-Jumper is de grootste ëlektrische Citroën bedrijfswagen uit hun gamma. Ook van de Citroën Berlingo (de ë-Berlingo) en de Jumpy (ë-Jumpy) zijn er elektrische varianten.

Prijs Citroën ë-Jumper

Maar we zullen je niet langer in spanning houden, de prijs van de Citroën ë-Jumper bedraagt namelijk 57.990 euro. Dan heb je de versie met een acceupakket van 37 kWh. Volgens de WLTP kom je daarmee 200 km op een volle lading. Dat is niet heel erg veel. Het is wellicht handig voor als je voornamelijk kleine stukjes door de stad rijdt.

Het voordeel is dat snelladen mogelijk is. met een Type 4-kabel is de accu in minder dan anderhalf uur opgeladen. Deze versie is wellicht niet geschikt voor Europees koerierswerk, maar voor kleine afstanden met laadmogelijkheden op locatie is het een prima auto.

Prijs Citroën ë-Jumper 70 kWh

Mocht je meer willen, dan kan dat. Er is namelijk ook een versie met een groter accupakket. In dat geval is de prijs van de Citroën ë-Jumper 66.380 euro. Dat lijkt een hoop geld, maar daarvoor krijg je een veel groter accupakket, namelijk 70 kWh. De actieradius is met 340 km aanzienlijk groter. Ook deze versie kun je in minder dan anderhalf uur ‘volgooien’. Voor beide versies geldt dat er veel mogelijkheden zijn qua opbouw en inrichting.

Zo kun je kiezen uit vier lengtes en drie hoogtes. Het maximale laadvolume is 17 kubieke meter en 1.625 kg. Perfect voor de meeste busjes. Kunnen die mooi stil zijn, opdat wij de laatste achtcilinders nog voorbij kunnen horen brommen.

De Citroën ë-Jumper is leverbaar vanaf volgend jaar.