Gevonden! De ideale auto voor Lil’ Kleine

Lekker voordelig video'tje maken en dan stacks pakken.

Lil’ Kleine mag dan flink wat geld verdienen met zijn enge bangers, maar er is altijd baas boven baas. Op het niveau van Kanye (MAGA!) en Jay-Z zit de belhamel met bescheiden dimensies nog altijd niet. Hoe moet je dan toch concurreren met deze grootheden om een interessant clippie als onderstaande te maken?

In zo’n geval moet je een beetje handig zijn en je Hollandse inventiviteit laten gelden. Oké een Maybach aan stukken rijten met een gasbrander en een kettingzaag drijft het budget voor de nieuwste video misschien wat op, maar heb je die opper-Mercedes überhaupt nodig?

Het antwoord laat zich al raden: in het geheel niet natuurlijk! Na een beetje handig zoekwerk vind je op Marktplaats namelijk deze W220 S-Klasse uit 1997. Wacht even, 1997? De W220 volgde de epische W140 toch pas in 1998 op? Dat klopt, maar dit exemplaar met chassisnummer 000011 begon zijn leven dan ook als prototype. Nadien is de auto door Mercedes zélf aan stukken gesneden teneinde mensen te vermaken op verschillende grote autobeurzen als zogeheten Messefahrzeug. Na het vervullen van die ondankbare taak worden auto’s door Mercedes normaal gesproken vernietigd, maar dit exemplaar is op een of andere manier ontsnapt aan dat trieste lot.

‘Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan’, zouden we zeggen. Hoewel, zoals bij de advertentie vermeld staat en ook te zien is op de bijgaande foto’s, is de lekker lome V8 van de S500 uit het vooronder verwijderd. Dat is dan wel weer jammer. Maar goed, zet ‘m op een trailertje met een paar ventilatoren voor je kop en het lijkt op beeld net alsof je toch beweegt. Bovendien kan je altijd nog wat onderdelen verkopen als de auto zijn functie gedaan heeft, zoals bijvoorbeeld de machtige velgen. Het ding kost maar 3.250 Euro. Hebb0n!