‘Elektrisch rijden mag wel wat duurder’

Dit is een quote van: 1. Donald J. Trump 2. Elon Musk 3. Jesse klaver 4. Een Senator uit Wyoming

Of we het leuk vinden of niet, we zitten op dit moment in een transitie-periode. Langzaam maar zeker gaan we afscheid nemen van de verbrandingsmotor en gaan alternatieve aandrijflijnen het overnemen. Gezien de uitstoot van de auto’s die nog op fossiele brandstoffen lopen is dat natuurlijk een vrij logische overgang. In het ene land zijn ze net wat progressiever dan in het andere land. Ook in de landen zelf kan er grote verdeeldheid ontstaan. Met name in de Verenigde Staten gaat het nu alle kanten op.

Om te zorgen dat mensen sneller over stappen op schonere mobiliteit, worden schone initiatieven gesteund door de overheid, zoals dat gebeurd in veel andere landen. Op dit moment geldt er in de Verenigde Staten een een belastingvoordeel van 7.500 dollar. Op dit moment zijn elektrische auto’s nog behoorlijk prijzig en met het belastingvoordeel zijn ze net even bereikbaarder.

Volgens het Amerikaanse Hybrid Cars (een soort Groen7, maar dan voor mensen uit Amerika) is juist deze regeling in gevaar. Volgens de Rupubliekeinse senator John Barrasso is dat maar goed ook, want hij is juist tegenstander van elektrische auto’s. Huh? Tegenstander? Natuurlijk, elektrische auto’s zijn een beetje als broccoli, je doet moeite om het te ontwijken, maar diep van binnen weet je dat het beter voor je is dan een hamburger.

Maar Meneer Barrasso komt uit Wyoming en denkt er totaal anders over. Sterker nog, hij wil niet alleen de regeling afschaffen, hij wil elektrisch rijden juist duurder maken. Elektrische auto’s verbruiken immers geen benzine, waar accijnzen over geheven wordt. Van deze accijnzen worden volgens Barrasso de infrastructuur gefinancierd. Daarom wil John Barrasso niet alleen het belastingvoordeel voor elektrische auto’s teniet doen, hij wil dat ze juist zwaarder worden belast middels een fee die ervoor betaald moet worden. Nu is het voor Barrasso ietwat makkelijk praten: Wyoming is een van de grotere staten in Amerika (253.600 km oppervlakte, zes keer groter dan Nederland) met een gigantisch veel natuur en in totaal iets minder inwoners dan Rotterdam in heeft.