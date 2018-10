Renault: “Deal met Ricciardo begon als slechte grap”

Laten we voor de honingdas hopen dat het avontuur niet ook eindigt als een slechte grap.

Hon hon hon! Cyril Abiteboul heeft weer wat te zeggen over zijn grootste (en enige) overwinning van het jaar, namelijk het binnenslepen van Daniel Ricciardo. Toegegeven, gezien de relatie tussen Red Bull Racing en Renault is het ook een sappig verhaal, dus blijven journalisten Cyril er nog steeds naar vragen. Zo ook die van Canal Plus, die Cyril eens aan de tand voelden over zijn hopes and dreams. Je kan het deze noeste arbeiders niet kwalijk nemen, want Abiteboul kan het nog immer niet laten om Red Bull iedere keer weer een sneertje mee te geven.

Eerder vertelde Abiteboul al dat je een coureur als Ricciardo niet zand in de ogen kan strooien met sprookjes over Honda. Dat zou misschien werken bij een onervaren man als Gasly, maar niet bij een veteraan als Daniel. Althans niet in de ogen van Cyril. Toch is dit niet de enige reden waarom de honingdas uiteindelijk voor Renault heeft gekozen volgens de chef van Renault Sport. Volgens hem zette Red Bull de Ozzie namelijk vanaf het begin van het seizoen al teveel onder druk om zijn handtekening te zetten en heeft dat uiteindelijk tegen ze gewerkt:

Dit is geen beslissing die je iemand wil opdringen. Ik denk dat dat precies dat de reden is geweest dat Daniel niet bijgetekend heeft bij Red Bull. Daar werd hij constant gepusht, ik meen vanaf de GP van Australië al, om zijn krabbel op papier te zetten. Wij hebben ons een stuk bescheidener opgesteld en ik denk dat hij dat echt heeft gewaardeerd.

Dat bescheiden optreden gaat wel heel ver, want Abiteboul claimt dat de opening van de onderhandelingen met Ricciardo zelfs begonnen als een ‘slechte grap’. Bij Renault kende men Daniel natuurlijk goed vanwege het feit dat de Fransen de motoren leveren aan Red Bull Racing en kennelijk is er op een gegeven moment dit geopperd:

Alors Daniel, hoe zou je het vinden als je auto uit meer Renault bestaat dan alleen de moteur? Hon hon hon!

De rest is/wordt geschiedenis.