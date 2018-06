In deze auto’s duurt 0-100 zo lang als een Lil Kleine-concert

Give or take...

Ja daar is ‘ie weer, je favoriete neef van Jeroen van den Berg op je beeldscherm! De Nederlandse lyrical gangster op miniatuurformaat zorgde afgelopen weekend weer voor de nodige ophef. De kleine mogul was net begonnen aan zijn set in het Overijsselse Hengevelde toen hij een koude douche over zich heen kreeg, in de vorm van geworpen bier. Hier was kleine kleine niet van gediend, dus keek hij op zijn horloge en vertelde hij het publiek een ‘grap’:

Moet je horen, ik ga je een mop vertellen maar het is wel de waarheid. Ik sta hier nu dertig seconden op het podium en ik heb 15.000 euro verdiend. Doeeeeeei!

De artiest verliet daarna rechts het podium. Of links als je het bekijkt vanuit het standpunt van het publiek, ik weet eigenlijk niet precies wat de gebruikelijke manier is om dit aan te duiden in de showbizz-wereld. Links waarschijnlijk. Enfin, punt is dat het optreden van de rappert na dertig seconden dus alweer over was. Ter ere van deze bazen/aso-actie hebben we een paar auto’s opgesnord die er net zo lang over doen om honderd kilometer per uur te bereiken, als Lil’ Kleine heeft gedaan over zijn optreden. De top vier in omgekeerde volgorde, met een verrassend toepasselijke winnaar:

Austin Mini Cooper 850 Mk1 (1959)

De originele Mini voelt vast sneller aan dan ‘ie is, zeker bij lage snelheden. Het was echter geen Autobahn-blazer. Volgens zeroto60times duurde de klassieke sprint naar de honderd 96 kilometer per uur 29,6 seconden in de legendarische creatie van Sir Alec Issigonis.

Triumph Herald ‘948’ (1960)

Een minder bekend maar net zo guitig karretje uit het Verenigd Koninkrijk van de jaren ’60. De Herald werd ontworpen door Giovanni Michelotti en had onder de kap een vierpittertje van -de naam zegt het al- 948 cc. Het ding werd geleverd als tweedeurs sedan, als coupé (jazeker, afzonderlijke koetsen) en uiteindelijk ook als cabrio. Het sprintje van nul naar 96 moest kunnen lukken in 29,9 seconden. Althans, volgens de fabrieksopgave. Kwaliteitspublicatie The Motor onderwierp de 948 aan een onafhankelijke test en kwam niet onder de 31,1 seconden. Sjoemelen met cijfertjes, ze deden het toen dus ook al.

Mia Electric Car (2013)

Een EV die op ongeveer hetzelfde moment gelanceerd werd als de Tesla Model S, maar toch van een hele andere orde was. Dit waren nog echt die elektrokarretjes waar de autoliefhebber niks van moest hebben. De specs zijn ronduit bedroevend: de topsnelheid bedraagt 130 kilometer per uur en de nul-naar-honderd voltrekt zich in 32 seconden. Man man man. De makers van de vormeloze blob waren er kennelijk ook niet erg trots op, wat verklaart waarom ze de auto verstopten achter een zwik babes op de Belgische autosalon.

Mercedes G290D (1983):

Kijk wie we daar hebben, een G-klasse zoals Lil’ Kleine himself er ook een heeft! Zijn G63 AMG knalt echter in 5,4 seconden naar de honderd. Ruim voldoende tijd voor vijf optredens dus. Maar als je met het origineel aan de haal gaat, is dat een heel ander verhaal. De G240D met atmosferische diesel onder de kap is niet bepaald een strepentrekker. De vierpitter is goed voor 71 pk en catapulteert de G-wagon naar een topsnelheid van 120 kilometer per uur.

Het duurt wel even voordat je daar bent. Nul-naar-tachtig kost je al 18,1 seconden. Klinkt misschien nog wel soort van oké in vergelijking met de andere auto’s in dit lijstje, maar bij deze enorme snelheid is de power er wel zo’n beetje uit. De laatste twintig kilometers richting de honderd, kosten je namelijk nog eens 16,8 seconden. Tel je dat bij elkaar op, dan kom je uit op 34,9 seconden. Pff, dat is dus een duur sprintje als je je realiseert hoe kostbaar Kleines tijd is.