Mercedes roept meer dan een miljoen auto's terug - Autoblog.nl

Er is een grootschalige terugroepactie door Mercedes georganiseerd. Meer dan een miljoen auto’s moeten terug naar de dealer of kunnen zelfstandig een update uitvoeren.

Als je een slim systeem uitrust op veel modellen en er iets potentieel mis met dat systeem, dan moeten er automatisch ook veel auto’s teruggeroepen worden. Zoiets is er aan de hand in de Verenigde Staten.

Aan de andere kant van de plas heeft Mercedes in totaal 1,29 miljoen auto’s teruggeroepen. Het gaat hier om, zet je schrap, de CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A-klasse, GT, C-klasse, E-klasse, S-klasse, SL, B-klasse, GLB, GLC en de G-klasse. Zo goed als alle modellen van het merk dus. De genoemde modellen geproduceerd tussen 2016 en 2021 zijn onderdeel van de Mercedes terugroepactie. Het eCall systeem werkt mogelijk niet naar behoren.

Met eCall belt de auto zelfstandig de hulpdiensten wanneer het voertuig betrokken is geraakt bij een ongeval. De auto geeft dan ook de GPS-locatie door. Een technologie dat levens kan redden indien de inzittenden bijvoorbeeld knel zitten. Er is tenminste één geval bekend waar het systeem faalde en eCall de hulpdiensten naar een andere locatie stuurde. Omdat Mercedes niet wil wachten op een tweede geval neemt het merk het zekere voor het onzekere en worden auto’s teruggeroepen en het eCall systeem nagekeken.

Niet alle betrokken auto’s moeten daadwerkelijk terug naar de dealer. De nieuwste modellen kunnen de software update voor eCall over-the-air installeren. De wat oudere modellen die onderdeel zijn van de Mercedes terugroepactie moeten wel naar de dealer voor de update. Ook als je er zelf niet uitkomt met de over-the-air update kan de dealer dit voor je doen. De terugroepactie in de Verenigde Staten gaat 6 april van start. (via Car and Driver)