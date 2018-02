Gezocht! Witte Golf R gestolen in Bergen op Zoom

Het dievengilde is weer bezig geweest.

Voor de Autoliefhebber is er bijna niets vervelender dan erachter te moeten komen dat je auto gestolen is. Af en toe plaatsen we een oproep van een gestolen auto. Van een BMW M3 tot een busje voor de hondenuitlaatservice. In beide gevallen extreem naar.

Helaas was het vandaag weer raak. Mark is de trotse bezitter van een Golf R uit 2014. Het kenteken van de auto is 2-ZBV-66. De auto stond in consignatie te koop bij een autobedrijf in Bergen Op Zoom. Het is een vijfdeurs R van voor de facelift, in Candywit. Opmerkelijk zijn de stoelen, deze hebben een witte achterkant. Het interieur is bekleed met leer en alcantara. De transmissie is de DSG-bak. Nog meer unieke features: de auto heeft een sportuitlaatsysteem van Milltek. Ook uniek voor deze auto is zijn de carbon interieur delen die blauwe stiksels hebben meegekregen. Net als de witte achterkant is dit later aangebracht.

In de nacht van 4 op 5 februari is er ingebroken in de betreffende garage. Er zijn een aantal auto’s gestolen, waaronder dus de Golf R van Mark. Mocht je iets weten, zien of horen: laat het weten! Dat kan door @nanko een PM te sturen of te mailen naar tips@autoblog.nl. Een uitgebreide fotoserie kun je bekijken op AutoJunk.