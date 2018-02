11 hoogtepunten uit de historie van Seat Cupra

Een hommage aan de betaalbare sporters van Seat.

Onlangs werd bekend dat Cupra binnenkort doorgaat onder een eigen naam. Dat is een beetje tweeslachtig. Je hebt namelijk die ‘snelle varianten’ niet alleen om ze verkopen., maar ook om te fungeren als imagebuilder. Niet iedereen heeft een Golf R, maar met zo’n ‘R-Line’ bumperkitje heb je net even wat meer streetcred dan zonder. Dat de auto geen meter harder loopt dan een gewone Golf maakt niet uit. Voor OPC werkt dat ook zo. Daar fungeren de modellen voornamelijk als uithangbord voor de accessoirelijn. Sinds de OPC-modellen worden er veel meer accessoires besteld. Kortom: topmodellen hebben zo hun eigen bestaansrecht, naast het feit dat @Wouter en @Casperh er mee kunnen sturen.

Nu heeft Seat al een semi-sportieve lijn met FR (Formula Racing) modellen (waarom weet niemand), maar Cupra is behouden voor de echte toppers. Om de Cupra even in het zonnetje te zetten hebben wij speciaal voor jullie een overzicht gemaakt met de hoogtepunten uit de historie van Seats Cupra-modellen:

Seat Ibiza GTI 16v Cupra (6K) ’96

Hier begon het allemaal mee voor Cupra. Er waren al diverse GT en GTI-modellen van de Ibiza, maar de echt snelle varianten volgden pas later. De Ibiza was niet veel meer dan een Polo met een andere koets. Waar de Polo enkel verkrijgbaar was met bijzonder saaie motoren (pas in 2001 kwam er een uiterst matige GTI), werden de snelle Seats uitgerust met motoren uit de Golf, waaronder de 2.0 (115 pk), 1.8 16v (139 pk) en voor de Cupra dus de 2.0 16v met 150 pk. De felle kleuren en witte wielen gaven de auto een eigen uitstraling. Ze waren relatief betaalbaar waardoor het zelfs een bescheiden succesje was in Europa.

Seat Toledo Cupra Concept (1M) ’99

De Toledo was de eerste Seat van de nieuwe stempel. Met een BMW-esque grille en een meer frivole styling kon de Toledo het andere C-segment sedans lastig gaan maken. In Noord-Europa lukte dat redelijk. Dit type auto is hier niet echt heel erg populair, maar in Zuid-Europa waren ze niet aan te slepen. Om dat succes te bekronen werd er gedacht om een snelle variant te maken: de Cupra. Met een 2.8 VR6 (204 pk – 270 Nm), vierwielaandrijving en zesbak was het een redelijk serieuze auto. De complete aandrijflijn en de bodykit zouden de weg vinden naar de eerste Leon Cupra.

Seat Cordoba Cupra (6K2) ’00

Uniek voor Seat was de Cordoba SX, een tweedeurs variant op basis van de Polo Sedan. De auto moest als een soort Coupé fungeren met enorme achterbak. De auto was enkel leverbaar in de leukere uitvoeringen met grotere en krachtige motoren. Toppertje was de Cupra van 2000 tot 2002. De 1.8 20VT motor leverde 156 pk en 210 Nm.

Seat Ibiza Cupra R (6K) ’01

De eerste Cupra in ‘R’ uitvoering kwam in 2001. De Ibiza Cupra R werd apart ontwikkeld door Seat Sport. De motor was een 180 pk sterke 1.8T, wat voor die tijd erg veel was voor een B-segment hatchback. Onderstel, remmen en uiterlijk werden uiteraard aangepakt om de rijbeleving naar een hoger plan te tillen. Het is wel een zeldzaam pareltje, er zijn er maar 250 van gebouwd. Meer over deze generatie Ibiza lees je in dit artikel.

Seat Cupra GT ’03

De meest heftige Seat en Cupra ooit gebouwd is er eentje waar bijna niemand van heeft gehoord. Dat is niet zo handig, want dit moest juist een rijdend uithangbord zijn. Er zijn er een handjevol van gebouwd voor privé-raceteams. De motor is een 3-liter V6 met twee turbo’s van Audi-origine, goed voor zo’n 500 pk en 600 Nm, gekoppeld aan een sequentiële bak en achterwielaandrijving. Er werd geracet in diverse nationale GT-klasses met redelijk succes. Aangezien GT-racen net zo populair is als topklasse vrouwenvoetbal, is er niemand die dit kan ontkennen noch bevestigen.

Seat Leon Cupra R (1M) ’03

De eerste Leon Cupra was minder heftig dan deze eruit zag. Ondanks het smakelijke Alfasud-achtige koetswerk, de dikke bodykit en de potente motor, reed het eigenlijk als een Volkswagen Golf, wat het technisch gezien gewoon ook was. Voor de Cupra ‘R’ ging Seat Sport zich er mee bemoeien, niet zonder succes. De V6 motor werd vervangen door de 1.8 Turbo. De 4-Motion aandrijving mocht ook overboord. Ophanging, demping, remmen en wielen werden aangepast. Hiermee was de auto een stuk serieuzer dan de V6 als rijdersauto. Nog altijd een fraaie auto om te zien. De eerste exemplaren kregen 210 pk bij, de latere varianten met dubbele intercooler hadden 225 pk en 280 Nm. Ook een Leon Cupra R aan je collectie toevoegen? Bekijk dan eerst dit aankoopadvies.

Seat Ibiza Vaillante Concept (6L) ’06

In naam geen Cupra, maar deze variant is wel gebouwd op basis van de Cupra. Over namen gesproken. Natuurlijk zijn er grootheden geweest als Ayrton Senna, Michael Schumacher en Jos Verstappen. Maar de allergrootste is natuurlijk Michel Vaillant. Met diverse ‘VRRROOOAAAARR’-geluiden wist de Fransman iedereen zoek te rijden. In deze stripboeken was alles dusdanig realistisch dat prominenten in de autowereld een rol kregen. Zo ook Luc Donckerwolke. De Ibiza Cupra Vaillante concept was een soort bedankje. Zeer smakelijke uitvoering met de extra dikke bodykit en grote wielen. Helaas hebben ze er verder niet veel mee gedaan. Onder de kap huist een twintigkleps 1.8 met KKK-turbolader, in deze auto goed voor maar liefst 240 pk.

Seat Leon Cupra R (1P) ’09

De tweede generatie is in enorm veel verschillende sportieve uitvoeringen leverbaar geweest. De fijnste kwam op het laatst. Het is niet eens de sterkste, die eer gaat naar de Cupra 310, alhoewel bij die auto leek of er enkele paarden ‘zoek’ waren. Dit in tegenstelling tot de Leon Cupra R (rijtest), waarbij de beloofde 265 pk een behouden opgave leek te zijn. De auto heeft zijn eigen unieke bodykit (de voorbumper van de gewone Leon Cupra is eigenlijk mooier) en eventueel zelfs witte velgen, als hoedtik naar de eerste Ibiza Cupra.

Seat Leon ST Cupra 290 (5F) ’15

Eigenlijk is deze auto een meesterwerk. Natuurlijk, het uiterlijk is niet heel erg spannend. De auto is snel, maar in een rechte lijn geen partij voor een beetje AMG. Maar de combinatie sturen, remmen, bochten, accelereren en absorberen is in deze auto waanzinnig goed voor elkaar. Een C-segment stationwagon die sneller over de ‘Ring gaat dan een Dodge Viper GTS, Aston Martin Vantage of Lamborghini Diablo? Deze Leon (rijtest) doet het in minder dan 8 minuten. Als je je bedenkt dat het ook nog eens een praktische stationwagon is, waarmee je prima je dagelijkse kilometers kunt afleggen, neemt het respect alleen maar toe. Dat ze het ook nog eens voor zo’n spotprijs aanbieden is helemaal knap.

Seat Ibiza Cupra (6J) ’15

Het bewijs dat downsizing zijn grenzen kent. Op papier was de eerste Cupra van de derde generatie een technisch meesterwerkje: een 1.4 kleine viercilinder met compressor én turbo, gekoppeld aan een zeventraps-DSG. Helaas was de uitwerking minder: zowel bak als motor hadden hun betrouwbaarheidsissues en het beoogde verbruik werd nimmer gehaald. Daarom werd halverwege deze aandrijflijn overboord gekieperd ten faveure van een 1.8 Turbo met handgeschakelde zesbak. Waarom is dit een hoogtepunt? Zo spannend is deze auto toch niet? Klopt, maar Seat Cupra modellen moeten ook betaalbaar en praktisch zijn. Daar voldoet deze auto uitstekend aan. De rijtest met Hot-Hatch specialist @CasperH check je hier.

Seat Leon Cupra R (5F) ’18

Dit is dus waarschijnlijk de laatste ‘Seat Cupra’. Voorheen was de Seat Leon Cupra R een Leon Cupra die door Seat Sport onder handen is genomen. Dat gebeurde eigenlijk al met de gewone Leon Cupra modellen, dus de toegevoegde waarde is wat lastiger te bepalen. Wel ziet de auto er nu een tandje heftiger uit. Dat mocht ook wel, want de Cupra zag er uit als een FR met grote wielen.