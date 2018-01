Noice, Does uitlaatservice vindt gejatte Sprinter terug

Bow wow wow yippie yo yippie yay.

Paul Wagenmans van hondenuitlaatservice Does beleefde gisteren een ruff day. Daar zijn Mercedes Sprinter niet op diens plek stond, vroeg hij zich af wie zijn busje had uitgelaten. Al snel bleek dat het niet het werk was van een Duitse herder die uitgedaagd was voor een sprintje door een hazewindhond, maar van ordinair boevengespuis.

Snel gooide Paul wat foto’s van zijn trouwe vierwieler het internet op, met de mededeling dat als iemand de bus met een kwispelende staart door de wijk zou zien boenderen, ze hem daar niet op aan moesten kijken. Tevens hoopte Paul dat de goegemeente de oren zou spitsen en dat iemand met een goede speurneus de bus ergens op zou duikelen. Als daarbij de boeven een beet in de arm zouden ontvangen, zou dat Paul waarschijnlijk worst geweest zijn.

En zowaar! Het busje is inmiddels teruggevonden. Het dashboard ziet er wel uit alsof er een stel beesten op losgelaten zijn, maar dat mag de pret niet drukken. Deze guys zijn in ieder geval blij. Paul ook trouwens: hij wil iedereen bedanken voor de hulp.