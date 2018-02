De opvolgers van de Gridgirls zijn bekend

Allemaal om te appelleren aan de neutrale F1-kijker.

Jarenlang waren we niet anders gewend: frêle dames met een bord + racenummer in hun hand. Die uitstraling was erg belangrijk voor de sponsor om hun bedrijfsnaam op te vermelden. Want oh ja, autosport is natuurlijk een mannensport. Mooie vrouwen en snelle auto’s is een garantie voor succes. De tijden veranderen echter en dan moeten we progressief zijn. Dat houdt in dat we meer broccoli gaan eten, dat we in Outlanders gaan rijden en dat gridgirls ontslagen moeten worden. Het is natuurlijk schandalig dat je anno 2018 dames inzet voor promotionele doeleinden. Het einde van de gridgirls hing dus al wat langer in de lucht.

Voor dit seizoen zijn de dames al naar huis gestuurd. Trouwens, ook de gridgirls zélf hadden niet zo’n probleem met hun werk. Toch waren er gekkies bij Liberty die vonden dat Formule 1 enkel uit lelijke personen met een plasser moest bestaan. Jullie aller @ikschrijfookoverautos vroeg zich in dit artikel af of vrouwen überhaupt wel in de F1 thuishoren. Maar ja, wat doe je dan?

Waarschijnlijk waren ze bij Liberty Media geïnspireerd door Lance Stroll, Max Verstappen en het gedrag van Sebastian Vettel. Deze kijkcijferkanonnen zijn door hun jeugdige leeftijd enorm interessant voor de jongere kijker. Waarschijnlijk, want de gridgirls worden namelijk vervangen door heuse gridkids. Het is geen nieuw fenomeen. Ook bij het voetbal worden de verwende puistballen gladiatoren op het veld gebracht door kinderen. Voor de betreffende kinderen is het natuurlijk geweldig, zij kunnen met hun idolen het veld oplopen. Want dat gebeurde anders natuurlijk nooit.

Het zijn overigens niet kansarme kindertjes die de sport van dichtbij mogen meemaken, welnee. Dat is te vooruitstrevend. Het zijn voornamelijk jongetjes (en meisjes) die meedoen in kartseries of lagere raceklassen. Tussen deze jonge coureurs wordt dan geloot. Volgens de FIA is dat erg handig, want dan weet de jonge garde waar ze het voor doen. Het is de bedoeling dat de kinderen zo nog beter hun best gaan doen om de F1 te halen. Over de gridgirls verder niets dan slechts, volgens de FIA: dat staat niet in lijn met de merkwaarden van de F1 en is maatschappelijk gezien niet langer verantwoord.

Qua kleding moet het goed komen. Felipe Massa heeft nu dan definitief zijn helm aan de wilgen gehangen en kan zijn race-overalls vast wel doneren aan de kindertjes. (via: bbc.com)