Giacuzzo GR Yaris is bommetje met 300 pk - Autoblog.nl

De Giacuzzo GR Yaris is een leuke volgende stap als je al zon snelle Yaris hebt.

De gewone Toyota GR Yaris is een auto die nogal gehypet wordt op het moment. Het is een van de weinige auto’s die puur en alleen voor petrolheads is gemaakt. Dat niet alleen, ze hebben er ook echt werk van gemaakt. Mensen die dit ‘gewoon een Yaris met een spoiler noemen’ moeten hun toetsenbord gaan spoelen.

Maar het feit dat de rappe Yaris enorm tot verbeelding spreekt, wil niet zeggen dat je ‘m niet verder kunt aanpakken. Ook een GR Yaris is tegen een bepaalde prijs gebouwd. Natuurlijk is het ook een imagebooster van Raamsdonkerveer tot Aichi, maar Toyota wil er absoluut geld aan verdienen.

Giacuzzo GR Yaris

Er zijn al diverse opties voor mensen die iets meer wensen op een GR Yaris. Daar komt nu deze Giacuzzo GR Yaris bij. Nu kan het zijn dat je Giacuzzo niet kent. Het is een Duitse tuner die zich specialiseert in Aziatische auto’s. Hun onderdelen gelden als topspul. Sterker nog, de pasvorm en afwerking is dermate goed dat fabrikanten de hulp van Giacuzzo inschakelen om de bodykits te maken.

Gelukkig doen ze ook nog steeds aftermarket tuning. In dit geval is de Giacuzzo GR Yaris weer ouderwets geslaagd. Deze versie is net even dikker, zonder dat het over-the-top is of juist te subtiel. De Duitse tuner heeft een lekker pakketje ervan gemaakt. Naast een bodykit bestaat uit een voorbumper, sideskirts, dakspoiler en diffusor.

Meer power

De velgen kun je krijgen in twee maten. Namelijk 18 inch (en 8J breed) of 19 inch en 8,5J in de breedte. Om de wegligging nog beter te maken is er een sportonderstel ontwikkeld voor de auto. De motor van de Giacuzzo GR Yaris is ook aangepast. De 1.6 turbo is voorzien van een andere ECU en uitlaatsysteem, waardoor het vermogen zo’n 300 pk bedraagt en het koppel 360 Nm. Prijzen en prestaties zijn nog niet bekend.