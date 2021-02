Raketaanval verlevendigt Formule E in Saoedie Arabië - Autoblog.nl

In Saoedie Arabië gaan ze wel heel ver om de Formule E in de spotlights te zetten. Het circus werd er opgeschrikt door een raketaanval.

De Formule E vervult niet al onze harten van vuur op de redactie. Het blijft gewoon een beetje gek, die stofzuigers die tussen reclameborden heenjagen op een vrijwel verlaten parcours. Alleen progressievelingen zoals @willeme kunnen daar echt wat mee. Maar dat gezegd hebbende, valt het niet te ontkennen dat er dit weekend flink wat opmerkelijke dingen gebeurden tijdens het eerste Formule E weekend van het jaar.

Gas blijft hangen

Ten eerste was er namelijk spijkerhard Nederlands succes te noteren. Nyck de Vries domineerde op indrukwekkende wijze het eerste deel van het weekend. Hij won ook de eerste race. Voor de tweede race had Nyck ook de beste papieren, maar een bizarre crash van Eduardo Mortara gooide indirect roet in het eten. De Zwitser schoot rechtdoor de barrières in, nadat het leek alsof zijn elektrische ‘gas’ bleef hangen.

Mortara’s Venturi-team rijdt met een Mercedes aandrijflijn en vanwege onzekerheid over de oorzaak van de crash, trok Mercedes aanvankelijk al haar auto’s terug. Uiteindelijk kon de Vries alsnog van start in de race, maar natuurlijk niet meer vanaf een goede uitgangspositie. Niet getreurd echter, want onze andere landgenoot in de klasse, Robin Frijns, pakte pardoes de pole voor race twee. We winnen dus letterlijk alles dit jaar. Ongekende weelde.

Formule E opgeschrikt door Raketaanval

In die tweede race werd Frijns overigens stiekem net niet de winnaar, maar wel tweede. Alex Lynn deed in de race even een Webber Valencia 2012 na. De Vries wist toch nog knap zijn puntenscore op te vijzelen vanaf de staart van het veld. Daarmee staan Nyck en Robin nu respectievelijk eerste en derde in het kampioenschap. Maar het echte verhaal van het weekend, was toch wel de raketaanval die plaatsvond tijdens alle festiviteiten.

Rebellen met de Formule E als doel

Volgens de Saoedische legerhoncho Turki al-Malki ging het om een aanval van Jemenitische Houthi-rebellen, zo laat hij optekenen bij Al Jazeera. Deze rebellen hebben de aanval naar verluidt ook zelf bevestigd. Het ging om een raket richting Riyadh en verschillende drones met bommen richting andere steden in Saoedie Arabië. Het doel van de raketaanval zou onder andere de Formule E kunnen zijn geweest. Dat ligt in ieder geval wel voor de hand, gezien de timing van de aanval.

Patriot

Gelukkig waren er geen ernstige gevolgen, omdat Saoedie Arabië goed geoutilleerd is met een Patriot-luchtverdedigingssyteem van de Amerikanen. Op sociale media is te zien hoe dit systeem de raket uit de lucht haalt, voordat deze zijn vernietigende werk kan doen. Niemand raakte gewond, hoewel er wel wat Nyck Debris brokstukken neerdwarrelden en huizen beschadigden.

Video of Patriot Missile interception over #Riyadh, #KSA in the last 15 minutes. Unknown target at the moment. pic.twitter.com/Fga2oSZWrI — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 27, 2021

Ach ja, het is in ieder geval wel weer eens wat anders dan een vuurwerkshow na de race. Heb jij eigenlijk al tickets besteld voor de aanstormende F1 race in Saoedie Arabië?