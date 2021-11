Snelste GR Yaris ter wereld levert meer dan 500 pk

Meer dan 500 pk in een Toyota GR Yaris die te maken heeft gehad met de nodige tuning. Het speeltje is opeens speelgoed geworden. Serieus speelgoed.

Wanneer is iets genoeg? Meer dan 500 pk trekken uit een 1.6-liter driecilinder turbomotor is voor je gevoel een stapje te ver. Kan prima, aldus het team van Powertune uit Australië. Ze hebben de schattige Toyota serieus aangepakt wat het een beest van een auto maakt.

Toyota GR Yaris tuning

En dankzij vierwielaandrijving kan het karretje al dat vermogen nog goed kwijt ook. Ze hadden de auto al eerder getuned, maar liepen tegen limieten van de motor aan. Nu hebben ze onder meer een nieuwe brandstofpomp geïnstalleerd, is er gekozen voor andere zuigers, een nieuwe koppakking en noem maar op om meer vermogen aan te kunnen. Het resultaat is 478 wheel horsepower. In de Verenigde Staten en Australië is het gebruikelijk om deze term te gebruiken. Hier in Europa is het vermogen aan de krukas de norm. In dat geval is er sprake van meer dan 500 pk.

500 pk in zo’n compacte Toyota GR Yaris aan de hand van tuning is krankzinnig. De tuner moet nog resultaten meten. De verwachting is echter de 1/4 mijl op een dragstrip in minder dan 10 seconden kan worden gereden. En dat in een auto met een handbak.