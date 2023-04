GLC Coupé is verrassend betaalbaar

Het kost wat, zo’n GLC Coupé, maar dan krijg je ook wat.

We weten allemaal wat er gebeurt in autoland. Auto’s worden duurder, hoger, luxer, zwaarder en ga zo maar door. De tijden dat je een Mercedes-Benz 190 D van de zaak reed en één optie kon kiezen (radio of trekhaak?) liggen alweer 30 jaar achter ons.

Mocht je een GLC Coupé van de zaak kunnen rijden, dan weet je dat je baas je wel ziet zitten (op professioneel vlak). De prijzen zijn namelijk net bekend gemaakt en het goede nieuws is: het valt mee. Nu weten we dat mensen met een vijfdehands Carisma met 4 ton op de klok gaan zeuren over de prijs van elke nieuwe auto, maar dat zijn ook de mensen die adblockers aanzetten op gratis websites en kraanwater in restaurants bestellen.

Prijs Mercedes GLC Coupé

Laten we eerst even beginnen met de prijs: de GLC Coupé is er vanaf 79.757 euro. Juist, 80 mille voor een crossover-coupé op basis van een D-segmentauto noemen wij ‘meevallen’. Ja, het is een hoop, maar je krijgt er ook een hoop voor terug. Want voor dat geld krijg je namelijk de GLC 300 e 4Matic Coupé Business Line.

De vorige GLC Coupé was er vanaf 60 mille, maar dat was voor een achterwielaangedreven GLC200. Een 300 plug-in hybride kostte voorheen 75 mille.

De GLC300 e heeft een systeemvermogen van 313 pk en een systeemkoppel van 550 Nm. De benzinemotor is goed voor 204 pk en 320 Nm en de elektromotor levert nog eens 129 pk en 440 Nm. Vierwielaandrijving is standaard en van 0-100 km/u sprint je in 6,7 seconden.

Een klein beetje tegenvallend voor een Duitse auto van dit kaliber (en deze prijs) is de topsnelheid: 218 km/u. Het verbruik is wel lekker, want het ding rijdt 1 op 200 volgens de WLTP. Dat komt door de het accupakket van 25 kWh, waarmee je 130 km ver kunt komen voor dat je de benzinemotor aan moet zetten.

En de concurrentie dan?

In principe zit alles wat je nodig hebt, er wel op. Wellicht dat je nog leer en een panoramadak wenst, maar zelfs het donkerblauw op de afbeeldingen is zonder meerprijs!

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrentie:

Mazda CX60 PHEV 327 Prime-Line € 53.890

BMW X4 xDrive20i | € 74.390

Audi Q5 Sportback TFSI e | € 74.774

Mercedes-Benz GLC300 4Matic Coupé Business Line | € 79.757

Lexus RX 450H+ ComfortLine | € 84.995

Alfa Romeo Stelvio Sprint 2.0T AWD | € 79.300

Porsche Macan | € 118.663

Meer lezen? Dit zijn de auto’s waarin je geen ene mallemoer ziet!