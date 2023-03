Nieuwe Mercedes GLC Coupé is groener dan gewone GLC

Red het milieu en rijd in de nieuwe Mercedes GLC Coupé.

Dames en heren: de nieuwe Mercedes GLC Coupé is zojuist onthuld. De auto is absoluut geen verrassing. De vorige GLC was in coupé-gedaante een populaire verschijning, logisch dus dat Das Haus van de nieuwe GLC-generatie ook een coupé-variant onthuld.

Het is eveneens geen verrassing dat een groot gedeelte natuurlijk al bekend is. De Mercedes-Benz GLC van de tweede generatie (modelcode: X254) is er immers alweer tien maanden. Nu moeten wij ook onze mening geven: want wat vinden wij hier nu van? Een coupé crossover is namelijk altijd een vreemd verhaal.

Nieuwe Mercedes GLC Coupé

Voor zover mogelijk heeft Mercedes een goede job gedaan. De GLC Coupé (C254) oogt minder hoog en iel dan een BMW X4. Zo strak als een Audi Q5 Sportback is de sportievere GLC ook weer niet.

Maar die Q5 Sportback oogt weer iets minder speciaal. Vaak wil men in dit segment ook wel iets dat er duur en speciaal uitziet. Wat dat betreft is de missie geslaagd.

In technisch opzicht zijn er diverse motoren, uiteraard. De drie interessantste aandrijflijnen zijn toevallig alledrie een plug-in hybride. Ze hebben allemaal dezelfde batterij van 31,2 kWh groot. Dat is een serieus formaat voor een accu in een PHEV. Vroeger was dat het formaat batterij voor een Renault Zoe, BMW i3 of Nissan Leaf.

De eerste PHEV is de GLC300e 4Matic. Deze combineert een 204 pk benzinemotor met een 136 pk sterke elektromotor (150 kW en 100 kW). Het systeemvermogen is 313 pk en het systeemkoppel is 550 Nm.

Stroomlijnwonder

Vervolgens is er de GLC400e 4Matic, deze heeft ten opzichte van de ‘300’ een sterkere verbrandingsmotor. Het systeemvermogen is 381 pk en het systeem koppel bedraagt 650 Nm.

In beide gevallen kun je overigens 130 km halen enkel en alleen op de accu. Dat is meer dan de standaard GLC SUV, vanwege de betere stroomlijn van de nieuwe GLC Coupé. De luchtweerstandscoëfficient is namelijk 0,27.

Tenslotte is daar de GLC300de, een diesel hybride. Dat klinkt als een vreemde combinatie, maar in principe zijn de twee motoren erg complementair aan elkaar. In de steden en dichtbevolkte gebieden kun namelijk je lekker elektrisch rijden en op de langere afstanden heb je krachtige dieselmotor die nog enigszins zuinig is.

Dat is een nadeel dat je niet op de fabrieksopgave ziet: als de accu leeg is, stijgt het verbruik enorm. Met zo’n diesel kun je dat enigszins beperken. Maar we zijn benieuwd wie er een nieuwe diesel durft te bestellen anno 2023.

Geen hybrides zijn er ook, AMG’s onderweg

Wil je geen plug-in hybride, dan kan dat ook, uiteraard. Er is namelijk ook een GLC200 (204 pk), GLC300 (258 pk), GLC220d (197 pk) en GLC300d (269 pk). In alle gevallen heb je dan een ‘4Matic’. De Audi Q5 Sportback en BMW X4 hebben overigens ook altijd vierwielaandrijving.

Uiteraard is de rest gelijk aan de normale GLC. Dus ook hier een nieuw strak interieur met standaard het meest recente MBUX-systeem. Er is een 12,3 inch scherm voor de bestuurder plus een enorm 11,9 inch scherm in het midden voor bestuurder en bijrijder.

Kortom, je kan er dan weer helemaal tegenaan. De nieuwe Mercedes GLC Coupé verwachten we ‘ergens dit jaar’ als we De Duitsers mogen geloven. AMG-versies zijn niet bevestigd, maar al wel gespot. Verwacht die ergens begin volgend jaar.

Meer lezen? Dit zijn de auto’s waarin je geen mallemoer ziet!