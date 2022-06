Alpina D4 S Gran Coupé: heerlijk chique powerdiesel

De nieuwe 4 Serie Gran Coupé is voor het eerst als Alpina krijgen, en nu ook als diesel.

Als BMW met een nieuw model komt kun je er vergif op innemen dat er ook een Alpina-versie komt. Oké, de kleinere modellen slaan ze over, maar alles vanaf de 3 Serie wordt steevast aangepakt door Alpina.

Toch laten ze hier en daar wat liggen. Zo was er van de vorige 4 Serie Gran Coupé geen Alpina-versie. Terwijl daar juist wel ruimte voor was, bij gebrek aan een M-versie. Dat doet Alpina nu anders met de nieuwe generatie 4 Serie.

In maart presenteerden ze namelijk de Alpina B4 Gran Coupé, hun interpretatie van de nieuwe 4 Serie Gran Coupé. Daar blijft het niet bij, want Alpina toont vandaag de D4 S Gran Coupé. Een dikke diesel dus.

Als uitgangspunt is de 3,0 liter zes-in-lijn diesel genomen. In de 430d is dit blok goed voor 286 pk en 650 Nm aan koppel. Alpina weet daar echter 355 pk en 730 Nm van te maken, mede dankzij twee turbo’s.

Hiermee is deze diesel rapper dan de M440i Gran Coupé. Een sprintje van 0 naar 100 km/u neemt namelijk maar 4,8 seconden in beslag, mede dankzij ‘Allrad’-aandrijving. De topsnelheid ligt op 270 km/u. Dat laatste is niet zo spectaculair als bij de B4, maar genoeg om alle begrensde Duitsers in te halen op de Autobahn.

Zoals het een Alpina betaamt is de D4 S Gran Coupé vooral afgestemd als een comfortabele cruiser met een sportief randje. Een dieselmotor past daar natuurlijk uitstekend bij, ongeacht of diesels nog van deze tijd zijn. Met de uitstoot valt het overigens wel mee. Het is zelfs een mild hybrid.

Qua uiterlijk heeft de D4 Gran Coupé dezelfde behandeling gekregen als de B4 Gran Coupé (en eigenlijk alle Alpina’s). Niet verrassend dus, maar wel lekker. De twintig-spaaks velgen en de vier uitlaatpijpen blijven fraai. En zo’n chique donkergroen kleurtje helpt natuurlijk ook.

We weten ook al wat deze dikke diesel moet kosten, namelijk €79.700. Voordat je gaat juichen: dat is de prijs in Duitsland. Je kunt ‘m ook meteen zelf samenstellen in de configurator van Alpina. De B4 en D4 zijn er overigens alleen als Gran Coupé. Deze keer lijkt het erop dat Alpina de tweedeurs versie overslaat.