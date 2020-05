Dit zijn de auto’s waarin je geen ene mallemoer ziet

Ze hebben weer wat bedacht: deze auto’s zijn slecht in zicht rondom.

Je kunt auto’s op vele manieren rangschikken. Mooi naar lelijk, groot naar klein, goedkoop naar duur en zelfs veilig naar onveilig. Een manier die wij nog niet hebben gezien: auto’s rangschikken naar hoe slecht hun zicht van binnen is.

Niks zien

Which? uit Engeland deed precies dat. De auto’s in deze lijst zijn niet goed, slecht, of vergelijkbaar met elkaar. Nee, ze zijn gewoon slecht in zicht naar achter of naar buiten. Ze pakken beslist auto’s erbij die je niet koopt om compromissen te maken, zoals sportauto’s. Nee, je verwacht bij de auto’s in deze lijst gewoon dat het in orde is.

Dus welke auto’s moet je dan vermijden? Ook zetten ze erbij welke concurrent van de auto in kwestie je wél moet hebben. Handig voor als je hier serieus waarde aan hecht.

Kleine auto’s

De nieuwste Nissan Micra is het eerste slachtoffer in de categorie ‘kleine auto’s’. Vooral het zicht naar achter is bedroevend in de kleinste Nissan. Dat heeft te maken met het design, de achterste zijruiten die kleiner worden. Een stuk geverfd zwart plaatwerk doet lijken alsof er nog een zijruitje zit, maar dat is niet waar. Het resultaat is slecht zicht rondom. Het slechtste in zijn klasse.

Alternatief: Volkswagen Polo

Een auto die met zijn recht-toe-recht-aan-design juist wel een goed uitzicht aanbiedt is de Volkswagen Polo. Die wordt aangeraden als het Micra-alternatief waar je wel in naar buiten kunt kijken: het is de beste kleine hatchback qua zicht naar achter.

Middelgrote auto’s

In een segment hoger wordt de tweede klap ook geïncasseerd door de Renault-Nissan-alliantie. En de Renault Mégane heeft nagenoeg hetzelfde probleem. De lijn van de achterste zijruiten gaat omhoog en mondt uit in een (te) kleine achterruit. Mooi, maar niet praktisch. Daarmee is de Mégane de slechtste in zijn klasse qua zicht.

Alternatief: Ford Focus

Opvallend genoeg lijkt de Ford Focus erg op de Mégane. Door grotere ruiten en een veel grotere achterruit is de Focus echter een stuk beter: de beste in zijn klasse dus.

Middelgrote SUV’s

Dan middelgrote SUV’s. De Mercedes GLC Coupé bewijst dat er toch wel een rationeel nadeel zit aan een SUV-coupé. Ook hier leveren (te) kleine ruitjes in een rare lijnvorming slecht zicht naar achter op. Ook de dikke pilaren zijn een nadeel: het derde zijruitje achter heeft ongeveer zo veel nut als een asbak op een motorfiets.

Alternatief: Audi Q5

Tsja. Beetje lastig. Ons lijkt een goed genoeg alternatief de Mercedes GLC. De beste auto qua zicht in de SUV-klasse is toch echt de rivaal van die GLC: de Audi Q5. Wederom door grote ruiten en geen rare lijnen die de ruiten minder praktisch maken.

Kleine SUV’s

Wie het laatst lacht, lacht het best. Dacia was het lachertje vanwege hun hilarisch oude Renault-techniek en goedkope bouwkwaliteit, maar als je geen waarde hecht aan dat soort dingen heb je voor weinig geld een flinke auto. De Duster is geen uitzondering. Eén van de nadelen is dan dus het zicht naar achter. Iets waar de hele Renault-groep wel iets van kan leren dus, want ook hier gaat het om een lijn die de achterste zijruiten en de achterruit veel te klein maakt.

Alternatief: Fiat 500X

Op elk ander meetbaar punt zouden wij de Dacia aanraden, maar de 500X heeft beter zicht naar achter. Grappig, want volgens Which? zijn de ruiten niet eens veel groter. Ze zijn gewoon beter gepositioneerd. Dat doet een hoop.

Stadsauto’s

Smart is apetrots op hun veiligheid. De Fortwo wordt door zijn formaat snel geassocieerd met een rijdende doodskist, maar dat is absoluut niet waar. Een nadeel daaraan is dat de pilaren vrij dik moeten worden. Zicht naar achter is dus slecht, omdat er geen ruiten op die pilaren gemonteerd konden worden. Ook de achterruit is niet geweldig.

Alternatief: is er niet

De Smart is de slechtste en de beste in zijn klasse. Het is de enige namelijk.

De rest

Dat zijn de slechtsten, maar niet de enige slachtoffers. Onderstaande lijst bevat alle auto’s waarvan Which? het zich naar achter slecht vindt.

Chevrolet Camaro (2015-2018)

Chevrolet Cruze

Chevrolet Orlando

Citroën Dispatch (Jumpy)

Citroën SpaceTourer

Dacia Duster

Dacia Sandero

Ford EcoSport

Ford Ka+

Honda Civic (2006-2011)

Honda CR-Z

Jeep Wrangler

Kia Rio (2005-2011)

Mercedes GLC Coupé

Nissan 370Z

Nissan Micra

Renault Fluence ZE

Renault Mégane

Renault Mégane Coupé (2009-2016)

Renault Wind

Smart Fortwo

Smart Fortwo Cabriolet

Toyota iQ

Vauxhall (Opel) Vivaro

Volkswagen Jetta (2006-2011)

Zoals gezegd, je moet er maar waarde aan hechten. Doe je dat, dan is deze lijst handig.