Naar welke gloednieuwe populaire sedan kijken we?

Passat? Superb? Sonata? Talisman? Camry misschien wel? Er is een nieuwe versie van een retepopulaire sedan, maar kunnen we aan de hand van deze afbeelding uitmaken wat het is?

Er was een tijd dat een middenklasse sedan het belangrijkste model in elke line-up was. Daar zat het grote geld. Die auto’s wilden men hebben. Anno 2022 zien we ze allemaal verdwijnen. Helemaal in Europa, waar het D-segment in zijn algemeenheid een stil hoekje is. Weggedreven door crossovers en dat soort ongein.

VS

In Azië en de VS is er echter nog een markt voor middenklasse sedans, men koopt ze daar nog graag. Er is een nieuweling op de markt die dus zeker nog het verschil kan maken. Het ‘probleem’ wat wij er vrij snel mee hebben is dat we niet direct konden zien wat het was, in ieder geval in de hoek zoals bovenstaand. Doe eens een gok: waar kijken we naar?

Honda Accord

Wist je het? Wij zouden dat knap vinden. Hierbij het vooraanzicht en daar wordt het redelijk makkelijk. We kijken naar de hagelnieuwe Honda Accord. Een beetje generiek, niet waar? Daarmee bedoelen we niet lelijk of slecht overigens, gewoon dat het een auto van veel merken had kunnen zijn. Goed, design kun je enorme verhalen over schrijven, in ieder geval is de auto volledig vernieuwd. De oude was al sinds 2017 op de markt. Dan is na vijf jaar een opvolger wellicht wat snel, maar Honda heeft natuurlijk indertijd niet stilgezeten. Samen met een gloednieuwe Civic en CR-V is de Accord een soort derde pijler in de VS, dus is het setje compleet.

Topverkoper

Onderschat de Honda Accord namelijk niet. Het is volgens Honda de best verkochte auto in de afgelopen 50 jaar. Een nieuwe Accord moet in ieder geval klaar zijn voor de toekomst. Dat doet Honda natuurlijk door de nieuwe, elfde(!) generatie Accord gelijk aan te bieden als hybride. Honda wil dat de hybride-versies meer dan 50 procent van de verkopen voor hun rekening nemen.

Honda Accord Hybrid

Goed, de motoren. Om even gelijk de niet-hybride te behandelen: dat is een 1.5 liter viercilinder met turbo. Deze is goed voor 192 pk en 260 Nm met een CVT als versnellingsbak. Allemaal niet zo spannend. De Hybrid is gekoppeld aan een tweeliter Atkinson-cyclus viercilinder maar dan zonder turbo. Dat betekent dat het aantal pk ‘slechts’ 204 is, niet veel meer dan de niet-hybride dus. Wel krijg je 334 Nm en dat is een stukkie meer. Het is eigenlijk wel bekende techniek als je de CR-V een beetje kent en het is dus een ’traditionele’ hybride. Geen bijzondere hybride-setup zoals in de nieuwe Civic.

Interieur Honda Accord

Van binnen is het ook allemaal een beetje ‘des Hondas’. De nieuwe Honda Accord kent een nogal traditioneel vormgegeven interieur. Dat is een voordeel, want je komt niet voor verrassingen te staan. Dat is een nadeel, want als je zou zeggen dat het ontworpen is in 2010 had je het ook geloofd. Desalniettemin krijg je wel gewoon een 10,2 inch scherm in je tellerbak en een 12,3 inch scherm in het midden. Alles wat je aan opties verwacht van een moderne auto zit er wel in, maar erg grensverleggend is het allemaal niet. Wat voor Honda wel nieuw is: de auto rust qua technologie op Google Services. Dat betekent dat het scherm min of meer zal aanvoelen als een Google-tablet en dat komt de functionaliteit natuurlijk ten goede. Navigeren doe je met Google Maps, apps downloaden doe je in de Play Store en je auto allerlei dingetjes vragen doe je met Google Assistant. Uiteraard betekent dit ook vrij goede integratie met (Android)-smartphones. De schermen worden met OTA-updates tijdig vernieuwd.

De nieuwe Honda Accord is dus een beetje generiek ontworpen en vele dingen zijn vooral bekend, niet vernieuwend. Dat is waarschijnlijk de strategie, want de huidige Accord doet het nog prima qua verkopen. Waar de CR-V en Civic hier nog wel in de line-up passen, hebben wij de Accord al jaren niet meer gekregen (en de versie die we vanaf 2003 wel kregen was stiekem geen Accord maar het aparte model Acura TSX) en ook de elfde generatie hoef je hier niet te verwachten.