Diesel is afgelopen week enorm veel goedkoper geworden

Da’s wel lekker voor de kilometervreter met een zelfontbrander. Diesel is zo veel goedkoper geworden, dat het nu weer net zo veel kost als benzine!

Het was even wennen voor de verstokte dieselrijder afgelopen tijd. Als we gingen tanken, zagen we tot ons schrik dat de diesel DUURDER was dan de benzine, iets dat helemaal nooit gebeurt! En het was ook niet dat de benzine zo goedkoop was, diesel was gewoon schreeuwend duur.

Maar daar lijkt langzaam maar zeker een eind aan te komen. De adviesprijs voor diesel is namelijk al geruime tijd aan het dalen. Afgelopen week werd het stinkende goedje zelfs 12,4 cent per liter goedkoper. Dat tikt even aan zeg!

Diesel veel goedkoper geworden

De adviesprijs van diesel is op dit moment net zo hoog als die van benzine, beide brandstoffen gaan weg voor €2,12 per liter. Wat overigens nog steeds een godsvermogen betekent voor een volle tank, maar het is beter dan 2,24 euro voor een litertje.

Er is alleen wel 1 probleempje aan dit goede nieuws; je gaat het waarschijnlijk niet meteen terugzien aan de pomp. Tankstations willen namelijk eerst de voorraad oude diesel verkopen en die is nog ingekocht voor de hoge prijs. Dus die mag u ophoesten, beste dieselrijder!

Waarom betalen we minder voor een liter?

Maar hoe komt het nou, dat diesel ineens zoveel goedkoper is geworden? Volgens United Consumers komt dat door de aanstaande boycot van Russische olie in de EU. Zoals je wellicht weet, wordt daar de meeste diesel van gemaakt.

United Consumers denkt da de meeste bedrijven al op die boycot hebben ingespeeld en dus een enorme voorraad hebben ingeslagen. En je weet, veel vraag is een hoge prijs. Nu is die enorme piek in dieselinkoop weer verdwenen, dus zakt de prijs weer tot een normaal niveau. Sterker, diesel zal binnenkort weer goedkoper worden dan benzine, denkt United Consumers.

Dus, rij jij een diesel en ben je die hoge brandstofprijzen ook spuugzat? Hou nog heel even vol, er is licht aan het eind van de tunnel!