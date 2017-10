Gloednieuwe Lambo Aventador SV in puin

Auw.

Zo zeldzaam is de Aventador Superveloce niet. Er zijn er 600 CoupĆ©’s van gemaakt en 600 Roadsters. Dat was ten tijde van de MurciĆ©lago Superveloce wel anders. De eigenaar van een Aventador SV uit de VS heeft de reeks supercars een stukje exclusiever gemaakt door de zijne te slopen. Al is de kans sterk aanwezig dat de supercar weer zal worden opgelapt.

Het gaat hier om een blauwe Roadster. Het verhaal achter de crash is niet duidelijk, maar het ongeluk moet snel na levering gebeurd zijn. Zo heeft de auto slechts 73 mijl gelopen. De SV was dus nog eigenlijk gloedjenieuw.

Het feit dat de auto zo nieuw is en het feit dat de motor nog intact is, maakt de Lambo vermoedelijk interessant genoeg om op te knappen. Onder andere de voorkant, autoruit en het dak zijn niet meer in een beste staat. De hoogste bieder mag er echter wat van proberen te maken. Via Copart wordt de supercar namelijk geveild. De auto is getaxeerd op een waarde van 636.000 dollar. Het hoogste bod staat momenteel op 178.000 dollar. Daarmee is het minimumbedrag nog niet bereikt. Over 11 dagen is de veiling voorbij.