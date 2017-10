Deze hypercar op Porsche basis heeft 920 pk

Dat moet natuurlijk wel een knaller gaan worden.

Het is zondagavond. De klok heit elf en alles is wel. Het is jullie ongetwijfeld opgevallen dat er vandaag nog geen bericht is verschenen omtrent een nieuwe supercar-fabrikant. Eentje die wel even de vloer aanveegt met de gerenommeerde merken. Daar komt nu verandering in. Aangezien je van te voren al kan aanvoelen hoe het gaat aflopen (met een faillissement), is het bewonderenswaardig dat er nog altijd ‘visionairs’ zijn die het bedenken en investeerders erin trappen.

Het recept is altijd hetzelfde. Een paar spectaculaire renders, een vaag logo en vooral ambitieuze plannen. Veel peekaa’s en absurde prestatiecijfers. Vervolgens wordt het eerste prototype gebouwd. Dan wordt duidelijk dat een sportwagen bouwen daadwerkelijk een vak is en is het budget voor verdere ontwikkeling zo goed als op. Einde project, waardoor iedereen gewoon verder gaat met het kopen van Ferrari’s.

Vandaag presenteren wij aan jullie de Anibal Icon. Anibal Automotive is een Canadese specialist op het gebied van Porsche-tuning. Niet veel nieuws onder de zon, zo zijn er wel meer. Net als andere Porsche tuners kriebelt het bij Anibal en willen ze een eigen supercar gaan bouwen. De naam is al bekend: Anibal Icon. De Icon is gebouwd op het chassis van een Porsche 911 Turbo S (rijtest). Aan de achterkant is de verwantschap met die auto duidelijk te zien.

Maar hoe zit het dan met de cijfers? Bij een Porsche 911 Turbo S heb je weinig reden tot klagen: 580 pk, 1.580 kg en 0-100 km/u in 2,9 sec. De Anibal Icon krijgt aanzienlijk meer vermogen: 920 pk. Hoe dat is bereikt vertelt Anibal ons niet. Waarschijnlijk dankzij grotere turbo’s, nog grotere duimen en elfenstof. Door gebruik van een koolstofvezel body is het gewicht lager: 1.542 kg. Dankzij die waarden sprint de Icon naar 100 km/u in slechts 2,4 seconden. Inderdaad: dat is Bugatti-territorium.

Wat weten we verder? De Icon krijgt vleugeldeuren (uiteraard), actieve aerodynamica (net als de Mitsubishi 3000GT) en een koolstofvezel frame met ge├»ntegreerde rolkooi (zoals de RUF CTR 2 ook heeft). Alle andere features die Anibal noemt zijn niet uniek voor de Icon. Vierwielaandrijving, vierwielbesturing en keramische remmen heeft de 911 Turbo S immers ook. Uiteraard is de Icon erg exclusief. Ze gaan er maar 50 bouwen. Maar zoals het een ambitieuze nieuwkomer betaamt, komen ze nu al met een speciaaltje. Er worden namelijk 5 extra ‘Limited Drastic Editions’ gebouwd. Wees er dus snel bij.