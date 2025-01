Gloednieuwe puristenbak houdt vast aan BMW zes-in-lijn!

Geen elektrische meuk voor dit liefhebbersmerk.

Per jaar verkoopt de Britse Morgan Motor Company tussen 400 en 600 auto’s. Dat is mooi, want daardoor mag Morgan ook na 2035 benzineauto’s blijven verkopen in Europa. Blijkbaar verwacht het merk niet dat kopers staan te springen om een geëlektrificeerde Plus Six. De opvolger van het belangrijkste Morgan-model behoudt zijn zes-in-lijn.

Er is namelijk een nieuw topmodel nodig. Met de Plus Six Pinnacle nam Morgan afscheid van de +6. Inmiddels zijn al deze speciaaltjes verkocht. Morgan deelt vandaag de eerste beelden van het nieuwe vlaggenschip. Veel informatie over de nieuwe auto geeft het merk helaas niet. Een naam, specificaties of de prijs: dat horen we allemaal later pas.

De volgende Morgan Plus Six

Wat weten we dan wel? De opvolger van de Morgan Plus Six krijgt een nieuw platform. Of beter gezegd: een geëvolueerde versie van het vorige platform met wederom een chassis van gebonden aluminium. Daar bovenop komt de koets. Net als vroegah, zullen we maar zeggen. De basis heet trouwens CXV en moet lichter en stijver zijn.

De exacte krachtbron is nog niet bekend, maar Morgan belooft wel dat dit een ”BMW-zescilinder turbomotor” is. Dikke kans dat dit gewoon weer de B58 zes-in-lijn uit de Z4 en Supra is die ook in de Plus Six lag. In de Morgan Plus Six produceert deze zescilinder 340 pk en 500 Nm.

Uit de twee beelden blijkt in elk geval dat het nieuwe vlaggenschip nog steeds overduidelijk een Morgan is. Wat ik me nog wel afvraag, is wat die knobbel midden op de achterklep moet voorstellen. Een plekje voor een Morgan-logo? Een extra uitlaatgat? Een aambei? Als jij het weet, laat het hieronder weten en verdien een virtueel duimpje van ondergetekende.

Ergens in de lente van dit jaar moet de opvolger van de Morgan Plus Six helemaal klaar zijn. Voor de goede orde: de astronomische lente duurt in Nederland van 20 maart tot 21 juni. Zolang de nieuwe Morgan maar net zo lekker rijdt als de oude Plus Six.