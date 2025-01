Helaas: Nederland krijgt GEEN gepersonaliseerde kentekens

Zelfs miljoenen aan inkomsten kunnen de ministers in Nederland niet overtuigen om gepersonaliseerde kentekens in te voeren.

Het klinkt verdomd simpel: kijk af bij de zuiderburen en ga bakken met geld verdienen met vanity plates. Iedereen blij! Maar nee, zo makkelijk blijkt het niet te zijn. Begin vorig jaar startte het kabinet een onderzoek naar de mogelijke invoering van gepersonaliseerde kentekens in Nederland. Vandaag presenteert minister van I&W en vriend van de show, Barry Madlener de resultaten. Het advies? Doe het niet!

Madlener begint nog hoopvol over de platen met zelfverzonnen teksten. Technisch zou het volgens hem prima mogelijk zijn, alleen is de uitwerking ervan nogal ingewikkeld. ”In Nederland is het kenteken gekoppeld aan het voertuig en daarmee de unieke sleutel in het kentekenregister van de RDW”, schrijft de minister. Deze sleutel wordt onder andere gebruikt door verzekeraars, leasemaatschappijen en dealers.

Wat kost het om gepersonaliseerde kentekens in te voeren?

Als al deze partijen hun kentekengegevens moeten aanpassen, zou dat veel te veel werk opleveren. Volgens de RDW zou het 3 tot 5 jaar kunnen duren voordat alle gegevens omgezet zijn. Dit zou dan weer grote financiële gevolgen hebben.

De onderzoekers zijn het niet helemaal eens over hoeveel er geïnvesteerd moet worden. De schattingen lopen uiteen van tientallen miljoenen tot boven de € 100 miljoen. En dat zijn nog maar de investeringen vooraf. Het maken van de platen zou ook nog eens tientallen miljoenen euro’s per jaar kosten. Naarmate het systeem groeit, zou het alleen maar meer gaan kosten, denken de onderzoekers.

En de opbrengsten dan?

Wat er tegenover de kosten staat, is volgens de geleerden nooit genoeg om de kosten te dekken. Zij schatten dat de gepersonaliseerde kentekens in Nederland tussen de 7 en 70 miljoen euro per jaar zouden opleveren. De overheid heeft ook nog laten uitzoeken of er naast het Belgische model andere rendabele opties zijn. Vooralsnog is er geen variant gevonden die geld zou opleveren.

Daarom concluderen de onderzoekers: ”Het advies aan de Kamer is dat het kabinet op basis van dit onderzoek geen aanleiding ziet om het stelsel van kentekenregistratie te wijzigen.” Daar gaat onze reclamekentekenplaat met AUTOBLOG erop…

