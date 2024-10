We moeten afscheid nemen van Morgan en zijn romige zespitter

Het vlaggenschip van Morgan, de Plus Six, gaat uit productie met de Pinnacle.

Een moderne auto, met klassieke looks én listig rijgedrag. Dat laatste is juist de ondeugende factor wat ed Morgan Plus Six zo hebberig maakt. Je hebt een heerlijke BMW zes-in-lijn onder de kap, maar dan met een speelse koets. Wat dat betreft een unieke rijbeleving. 340 pk en 500 Nm staan tot je beschikking in deze auto.

Morgan Plus Six Pinnacle

Maar aan alles komt een einde, dus ook aan de Morgan Plus Six en dat afscheid kondigt het merk aan met de Pinnacle. Dit is een speciale editie om het huidige vlaggenschip van de Britse autofabrikant uit te zwaaien.

Begin 2025 rollen de laatste exemplaren van de band. Morgan bouwt slechts 30 stuks van de Plus Six Pinnacle. Dit is niet zomaar een einde: de historie van krachtige Morgans gaat meer dan 50 jaar terug in de tijd met de Plus 8 in 1968.

Er zijn drie smaakjes om uit te kiezen voor het interieur. Alle drie leder met de namen Fawn, Explore en Riviera. Het leder is niet van die synthetische meuk, maar echt mooi materiaal in samenwerking met Bridge of Weir geproduceerd. Met Fawn krijg je een Morgan Plus Six Pinnacle bestaande uit een kameel kleurig interieur. Riviera staat voor zacht blauw en met Explore krijg je donkerbruin.

Je mag zelf het kleurtje uitkiezen, zonder meerprijs is het paint to sample programma van Morgan te gebruiken. Daar kan Porsche nog van leren! Ook gaaf is dat het interieur is voorzien van hoogpolig tapijt, afgestemd met het leer van de stoelen.

De Morgan Plus Six maakt in zijn huidige vorm sinds 2019 deel uit van de line-up. In totaal verkocht het Britse merk bijna 1.000 exemplaren van deze auto. In vergelijking met volumemodellen van de grote automerken is dat natuurlijk peanuts, maar we hebben het hier over een zeer specifieke sportauto. Morgan leverde het model in Europa, het Midden-Oosten en. Azië.

Met de Plus Six Pinnacle neemt Morgan een waardig afscheid van het model. De vanafprijs is vastgesteld op 96.995 Bitse pond inclusief belastingen.