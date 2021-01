Goedkoopste AMG-modellen krijgen die ene grille - Autoblog.nl

De Panamericana grill van Mercedes-AMG is zo populair dat ook de goedkoopste modellen van AMG eraan mogen geloven.

Soms begint iets exclusiefs en opeens zie je het overal. Dat is ook een beetje van toepassing met de Panamericana grill van Mercedes-AMG. Deze grille beleefde zijn debuut op de AMG GT R. Supervet en uniek natuurlijk. Daarna begon AMG de grille echter op steeds meer modellen toe te passen.

Vandaag de dag zit het op de A45, maar ook op goedkopere modellen als de GLB 35 en de GLA 35. Om nog maar te zwijgen over de aftermarket boeren die zo’n grille met alle liefde plaatsen op je C160 met 129 pk. Het exclusieve randje (voor zover die er nog was) van de Panamericana grill gaat nu helemaal te grabbel. Zelfs de goedkoopste AMG-modellen krijgen de grille. Daarover bericht Carbuzz.

Dat betekent dat ook de Mercedes-AMG A35 en de CLA35 eraan mogen geloven. De goedkoopste modellen van AMG hebben nu nog de oude grille, maar gaan straks aan de Panamericana. Het is de omgekeerde wereld. Je bent nog origineler met de oude grille op je AMG, dan de inmiddels uitgemolken Panamericana. Daarmee blijven alleen nog de CLS 53 en de C43 over die de grille niet hebben. Laatstgenoemde is uiteraard een tijdelijke, want er komt later dit jaar een nieuwe C-klasse aan.