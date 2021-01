Volkswagen Polo Harlekin maakt kleurrijke comeback! - Autoblog.nl

Er is een nieuwe Volkswagen Polo Harlekin, speciaal om de oude in het zonnetje te zetten!

De Volkswagen Polo Harlekin is een apart autootje. Bijna iedereen herkent ‘m wel. Het is niet zo zeer een bijzonder snelle Polo of eentje die extra leuk is om te rijden. Het is eigenlijk een een uit de hand gelopen promotiestunt.

De Polo van de 6N-generatie kwam in 1994 op de markt. De Polo was er nu voor het eerst als vijfdeurs (tegenwoordig is een driedeurs niet eens mogelijk). Ook op het gebied van uitrusting en dergelijke kon de auto voor zijn klasse relatief luxe uitgerust worden.

Met de 6N-generatie van de Polo bedacht Volkswagen een nieuw systeem om de auto samen te kunnen stellen, het zogenaamde ‘Baukastensysteem’. Zo kon je precies de auto samenstellen zoals je deze wilde: dus kaal met de dikste motor? Geen probleem. Wel airco en een automaat, maar geen stuurbekrachtiging? Het kon allemaal.

Volkswagen Polo Harlekin

Om deze manier van samenstellen te onderstrepen, werden er twintig exemplaren van de Volkswagen Polo Harlekin gebouwd. De vier kleuren moesten de vier pilaren in het Baukastensysteem onderstrepen: motor, uitrusting, opties en kleur. Ook viel de auto zo lekker op. Het idee was niet nieuw, in de jaren ’60 had Volkswagen een Kever met bonte kleuren, dit om aan te tonen hoe goed de Original Teile wel niet pasten op Kevers van verschillende bouwjaren.

Rijdende lapjeskat

Echter, de klanten vonden zo’n rijdende lapjeskat een hartstikke leuk idee. Speciaal voor hen bouwde Volkswagen 1.000 exemplaren in 1995. Overigens werden de auto’s als ‘normale’ Polo’s gebouwd. De auto’s waren gespoten in de kleuren mintgroen, blauw, rood en geel. Later werden alle panelen uitgewisseld volgens een vast patroon. De basiskleur kun je altijd terugvinden op de dorpels (en in de motorruimte).

Daarin had je overigens geen keuze, als je een Volkswagen Polo Harlekin bestelde, dan was het een verrassing welke samenstelling je kreeg. In de VS vond men het idee ook erg leuk, maar de Polo is daar nooit verkocht. Speciaal voor enkele kleurrijke Amerikanen werden er 246 Golf Harlequins gebouwd.

Nieuwe Volkswagen Polo Harlekin

Vandaag, op deze maandag 18 januari, is het Blue Monday. Om dat luister bij te zetten, komt Volkswagen met een nieuwe Polo Harlekin. Daarnaast viert VW met de bontgekleurde auto dat de Polo Harlekin alweer 25 jaar geleden op de markt kwam.

De huidige Volkswagen Polo Harlekin is een speciale one-off die gebouwd is in opdracht van de Nederlandse impoteur. Dat kunnen we wel waarderen, zeker omdat de originele Volkswagen Polo Harlekin nog nooit in Nederland is geleverd. Gelukkig zijn er voldoende exemplaren geïmporteerd naar ons koude kikkerlandje.

De nieuwe bonte Polo bestaat uit vier dezelfde kleuren. Deze kleuren zijn identiek aan die van het origineel. Eigenlijk heel erg opmerkelijk, want de kleuren van de originele Harlekin waren wél leverbaar op een gewone Polo. Ja, echt waar: mintgroen was een optie. Er zijn nog geen plannen voor serieproductie. Maar ja, die plannen waren er ook niet met de eerste Polo Harlekin…