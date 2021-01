Stellantis is nu officieel, ook rol voor Nederland - Autoblog.nl

De fusie tussen FCA en PSA onder de naam Stellantis is nu officieel afgerond. Ook Nederland speelt een rol in de fusie.

Werp een blik op de beurzen van Parijs en Milaan vandaag en je ziet de nieuwe naam STLA opduiken. De fusie tussen FCA en PSA is klaar en daarmee kan er ook gehandeld worden in het aandeel van dit nieuwe bedrijf. Vanaf morgen kan er ook op Wall Street handel worden gevoerd met STLA.

Zonder gekke vertragingen en andere tegenvallers is de fusie tussen FCA en PSA keurig verlopen. Het heeft al met al iets meer dan een jaar in beslag genomen. Officieel is dit nu het vierde grootste autoconcern ter wereld. Stellantis gaat naar verwachting meer dan 8 miljoen auto’s wereldwijd verkopen. Alleen Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota en de Volkswagen Groep zijn grotere bedrijven.

Stellantis heeft een enorm portfolio aan merken. Het zijn er in totaal 14. Laten we het eens op een rijtje zetten om een idee van dit kersverse autoconcern te krijgen. Dit zijn ze op alfabetische volgorde.

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Citroën

Dodge

DS Automobiles

Fiat

Jeep

Lancia

Maserati

Opel

Peugeot

RAM

Vauxhall

Er is geen garantie dat alle 14 merken een toekomst hebben met Stellantis. Zo klinken er geluiden dat Chrysler mogelijk op de fles gaat. De verdeling tussen FCA en PSA is gelijk. Dat betekent dat beide bedrijven een aandeel hebben van 50 procent in Stellantis. Daarnaast zijn er ook nog externe partijen die een aandeel hebben in het geheel. Denk aan de familie Peugeot, maar ook de Franse staat en het Chinese Dongfeng. De Nederlandse rol binnen de fusie is dat het hoofdkantoor in Amsterdam zal zijn. Carlos Tavares is de CEO van het concern en John Elkann is bestuurder.