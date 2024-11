Goedkoopste BMW M4 met een varkensneus

Dit varkentje moet eens gewassen worden. Wat doet de goedkoopste BMW M4 G82 varken editie?

Af en toe een stukkie varkensvlees gaat er wel in. Tenzij je koosjer of halal eet. Dan moet je ook maar de huidige generatie BMW M3 en M4 aan je voorbij laten gaan, want dit varkenshok op wielen heeft een onrein voorkomen.

Als je het mij vraagt is de discussie omtrent het uiterlijk van de M3’s en M4’s een discussie van jaren geleden. Inmiddels zijn ze wel te pruimen toch? Zeker als ze donker zijn uitgevoerd. Dan vallen al die drukke vormen en vouwen weg.

Laat nu net de goedkoopste BMW M4 (G82) van Marktplaats er lekker donker bijstaan. In tegenstelling tot de M3 is de M4 altijd een Competition. Dus geen 480, maar 510 trappelende paarden uit die smeuïge 3.0 liter zes-in-lijn. Het gemis van de DCT is inmiddels ook wel geparkeerd wat mij betreft, die automaat is helemaal prima.

Wat alleen nog geen effect heeft is traditionele afschrijving. Ze blijven behoorlijk aan de prijs, zo ook de goedkoopste BMW M4 (G82) van Marktplaats. Dit exemplaar staat te koop voor 84.650 euro’s. Het gaat hier om een auto uit 2021 met 61.342 kilometer op de teller. Is dat echt nog te gortig dan ben je aangewezen op een M4 van de vorige generatie, die met lage kilometerstanden en jonge bouwjaren ook nog een deftig prijskaartje hebben.

Zoals wel vaker met dit soort apparaten betreft het een geïmporteerde auto. Dat hoeft geen slecht verhaal te zijn. Check voor zover mogelijk de historie, het onderhoud en de auto extra goed op zijn staat. De lak controleren met lakdiktemeter is ook geen onaardig idee.

De goedkoopste M4 (G82) van Marktplaats staat te glimmen in de kleur Saphirschwarz. Het neusje van Babe (1995) of niet: het maakt me wel hebberig hoor. Daar mogen jullie natuurlijk anders over denken. Laat het maar in de comments weten.