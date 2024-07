Dit is de breedste BMW van Marktplaats

Deze grijze M4 is geen grijze muis.

Een BMW die een beetje gepimpt is, dat is geen unicum in Nederland. In Japan gaan ze echter wat verder dan “een beetje” pimpen. Daar kan het niet uitbundig genoeg. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is Liberty Walk.

Een Liberty Walk-creatie kom je in Nederland maar zelden tegen, maar er staat er nu eentje op onze favoriete occasionwebsite. Het betreft een M4 van de vorige generatie, die met zijn Liberty Walk-bodykit de huidige M4 doet verbleken.

Met de belachelijk brede wielkasten, de popnagels en de ducktail zijn alle typische Liberty Walk-kenmerken aanwezig. Het is natuurlijk heel erg over the top, maar stiekem toch wel lekker. De velgen zijn afkomstig van Vossen en meten 20 inch. De kleur is dan wel weer erg Nederlands: deze M4 is gewoon uitgevoerd in Mineralgrau.

Bij een uitbundig uiterlijk mag een aftermarket uitlaat natuurlijk niet ontbreken. Deze Liberty Walk M4 is daarom voorzien van een Akrapovic-uitlaatsysteem. De motor is ook niet standaard gebleven, want die levert nu 511 pk in plaats van 431 pk. Hoe dat precies tot stand is gekomen vermeldt de advertentie helaas niet.

De advertentie vermeldt wél dat er in totaal voor ruim 75 mille versleuteld is aan deze auto. In dat licht is deze Liberty Walk M4 een koopje, want er wordt op Marktplaats €79.850 voor gevraagd. Eigenlijk betaal je dus maar €4.850 voor de auto zelf… Het is trouwens wel de duurste M4 van deze generatie op Marktplaats.