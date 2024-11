Verhoogde Audi A3 allstreet krijgt er een interessante versie bij

In onze contreien kan deze uitvoering het wel eens goed gaan doen.

Offroad-achtige speciaaltjes kunnen heel bijzonder uitpakken. Wat vind je bijvoorbeeld van de Golf Country? Of wat recenter: de 911 Dakar en Huracán Sterrato. Audi gaat wat ingetogener mee in het ruigere werk met de A3 allstreet (en dus niet meer allroad). Tot vandaag was deze A3-crossover er alleen met een mild hybride aandrijflijn. Daar komt nu verandering in.

Audi deelt de eerste beelden van de A3 allstreet 40 TFSI e. Wie de Audi-namenstructuur op een rijtje heeft, weet dat we het dan hebben over een plug-in hybride versie. De nieuwe verhoogde A3 komt dus op basis van de eerder gepresenteerde PHEV.

Specificaties van de Audi A3 allstreet PHEV

Bij de stekkeruitvoering komt meteen ook wat extra vermogen kijken ten opzichte van de eerste A3 allstreet. Naast de 150 pk sterke 1.5-liter viercilinder die ook in de mild hybride A3 ligt, zorgt een elektromotor voor een systeemvermogen van 204 pk en 350 Nm aan koppel. Helaas gebruikt Audi dus (nog?) niet de 45 TFSI e-aandrijflijn met 272 pk voor de stoere crossover. De Sportback mag hier wel van genieten. Van 0 naar 100 km/u in de allstreet is te doen in 7,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op 225 km/u.

Een van de voordelen van de Audi A3 allstreet PHEV is uiteraard dat je er volledig elektrisch mee kunt rijden. De topsnelheid is dan 140 km/u. Heel veel harder wil je ook niet, want de actieradius van maximaal 139 kilometer zul je dan niet halen. De stroom trekt de elektromotor uit een 25,7-kWh accu die je met maximaal 50 kW kunt opladen. Doe je dat, dan kun je de batterij binnen een half uurtje opladen van 10 naar 80 procent. Drie fase laden kan ook met 11 kW. Dan duurt het proces 2,5 uur.

Wat is er anders aan de allstreet?

Wat natuurlijk hoort bij dit soort terrein-uitvoeringen is dat de instap wat hoger is. De A3 allstreet staat van zichzelf al 15 millimeter hoger op zijn pootjes. Doordat de crossover ook nog eens grotere wielen (17-inch in plaats van standaard 16-inch op de A3 Sportback) heeft, groeit de totale extra bodemvrijheid naar 30 millimeter. Om extra ruimte te bieden voor de wielen (en omdat het er tof uit ziet, vermoeden we), zijn de wielkasten verbreed.

Daarnaast hangt deze Audi A3 allstreet PHEV wat meer achterover dan zijn mild hybride broertje. Dat komt doordat de grotere accu onder de achterbank ligt. Om dit te compenseren, speelt Audi wat met de afstelling van de veren en de dempers. Daardoor hangt het leeggewicht van 1.610 voor 55 procent op de vooras en 45 procent op de achteras.

Wat kost de plug-in hybride Audi A3 allstreet?

De Audi A3 allstreet met PHEV-aandrijving is vanaf 18 november te bestellen. Ook de andere plug-in hybride A3’s zijn vanaf dan te koop. De instapversie kost minimaal € 43.990. Wil je de verhoogde versie, dan betaal je minimaal € 47.490. De mild hybride allstreet kost € 46.095,01. De stekker-A3 allstreet is dus € 1.400 duurder dan de mild hybride. Dat zouden wij wel over hebben voor meer vermogen en de mogelijkheid om elektrisch te rijden. De PHEV A3 Sportback met 272 pk kost trouwens € 52.490.