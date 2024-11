Breek: Kapitein Iglo blijkt elektrisch te rijden

Kapitein Iglo heeft een hele grote premium elektrische visstick.

Als je dit leest, denk je wellicht: waar heb ik nu weer op geklikt? Nou ja, wij waren ook verbaasd toen bleek dat er een nieuwe grote dure premium Visstick is. Wij denken dan aan kapitein Iglo die weer wat heeft verzonnen. Of dat hij aankondigt dat zijn schip te veel CO2 uitstoot en hij vanaf nu elektrisch gaat rijden. Maar oh ja, dat is ook zo: er is nu ook een auto die zijn naam deelt met deze gepaneerde vissnack. En wel van Cadillac, de Vistiq. Een naam voor een auto verzinnen is lastig en we begrijpen het best als Cadillac niet als vereiste had dat de naam niet moest slaan op het Nederlandse woord voor deze vissnack. Maar grappig is het zeker, het betekent tenminste niet rukker.

Cadillac Vistiq

Zonder dollen, de Cadillac Vistiq. Want ja, dat is de auto die Cadillac aan hun arsenaal elektrische modellen toevoegt na de Escalade IQ, Lyriq en Celestiq. Je snapt de logica waarschijnlijk wel. We hebben de Vistiq al eens kort mogen voorstellen, want Cadillac deelde het design als allereerste. Nu is er een hele reeks meer info en een prijs, waarmee we de Vistiq officieel mogen bestempelen als het duurste product van Iglo.

Oké, nu echt zonder dollen. De Vistiq is een beetje de elektrische opvolger van de Cadillac XT6, een auto die lijkt op wat wij ooit kenden als de SRX. Een grote SUV dus die meer praktisch ingesteld is dan de kleinere Lyriq en niet zo enorm en pompeus is als de Escalade (IQ). Met een lengte van 5,2 meter en een wielbasis van 3,1 meter is het zeker geen kleine jongen.

Aandrijflijn

Zoals de naam suggereert is de Cadillac Vistiq dus heerlijk krokant elektrisch. Tussen de twee vloeren vindt je een 102 kWh groot accupakket waarmee Cadillac zo’n 300 mijl (480+ km) elektrisch rijbereik belooft. Da’s niet gigantisch, en de laadcijfers klinken ook niet baanbrekend. Op zich kloppen de specs met wat we mogen verwachten, maar ze blazen je niet omver. Ook zijn de gebruikte normen wat vaag: in 10 minuten krijg je 79 mijl (127 km) erbij. Met die logica zit je dus op je volledige capaciteit in zo’n 35 minuten. Wel heeft de Vistiq een V2L-systeem wat inmiddels steeds populairder wordt, waarmee de accu van de auto ook gebruikt kan worden om andere dingen aan te drijven.

Net als vele Amerikaanse auto’s moet de Cadillac Vistiq het dan ook hebben van zijn dikke motor. De Vistiq heeft AWD, dus het beeld van een driftende visstick mag je gelijk weer uit je hersenen wissen. Het gecombineerde vermogen is 615 pk met 880 Nm koppel. Dat zorgt ervoor dat je met de Vistiq van 0 naar 96 km/u sprint in 3,7 seconden.

Van binnen pakt de Vistiq duidelijk een pagina uit het boek van de Escalade. Cadillac plakt ook in de Vistiq hun grote gebogen 33 inch scherm dat van links op het dashboard helemaal tot het midden komt. Een 23-speakerig systeem van AKG met Dolby Atmos zit er altijd bij, evenals GM’s antwoord op Tesla’s Full Self Driving genaamd SuperCruise.

Prijs

En de prijs van het nieuwe schip van Kapitein Iglo? 78.790 dollar, iets meer dan 74.000 euro. Dat maakt hem wel een klap duurder dan een auto als de Kia EV9, die andere elektrische zevenzitter. Die kost slechts 54.900 dollar in de VS. Mocht je er eentje kopen, dan raden we overigens aan om voor het wegrijden eerst even de deur open te zetten zodat de warmte een beetje kan ontsnappen, en dan pas toe te slaan.