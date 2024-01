BMW XM Mansory is een grote middelvinger met vier wielen

Alsof de BMW XM al geen statement op wielen was, Mansory gaat nog een stap verder

Och, och, och. Ik denk dat de grootste autodesigners ter wereld acute pijn in de ogen krijgen als ze de nieuwe BMW XM van Mansory te zien zouden krijgen. Wat een extremiteit op wielen, deze plug-in hybride van BMW M.

Je bent de sportieve tak van een automerk en je bestaat 50 jaar. Wat doe je dan? Precies, een loeizware plug-in hybride uitbrengen. Nee, de logica van de BMW XM ontgaat ons nog steeds. Tuners interesseert het helemaal niets. Ze zijn maar wat blij om de BMW XM nog verder toe te takelen, precies wat Mansory heeft gedaan.

Eerlijk gezegd vind ik de BMW XM na de make-over van Mansory er niet eens lelijker op geworden. De al brute PHEV is nog bruter. Maar al dat carbon slaat natuurlijk als een tang op een varken.

Deze BMW SUV is van zichzelf al een verschrikkelijk zwaar apparaat van meer dan twee ton. Al dat carbon gaat dat niet heel veel beter maken. Bovendien is het opletten bij drempels.

Naast een complete bodykit, heeft Mansory de BMW XM verfraaid met een unieke motorkap, andere wielen en een carbon spoiler. Natuurlijk is er een markt voor dit soort enorme krengen en ergens op de wereld staan XM-bezitters te kwijlen bij het zien van deze creatie. Dat kunnen jij en ik ons misschien niet voorstellen, maar reken maar dat dit het geval is.

Het is niet de eerste tuner die de PHEV beetpakt. Andere partijen zoals onder andere Renegade Designs en Larte gingen Mansory al voor.

We waren net een beetje gewend geraakt aan de BMW XM, de creatie van Mansory zorgt ervoor dat het hele proces van gewenning weer over mag. Mooi? Nee, dat was de BMW XM toch al niet. Als je dan toch geen schoonheidsprijzen gaat winnen, ga dan maar helemaal eXtreem. Precies wat Mansory met de XM heeft gedaan. Dus wij zeggen, missie geslaagd!